„Păpușa Barbie” a murit la vârsta de 31 de ani. Influencerița cheltuise peste 50.000 de euro pe operații estetice

Moarte șocantă în lumea influencerilor! Barbara Jankvaski, tânăra cunoscută drept „Păpușa Barbie”, s-a stins din viață la vârsta de 31 de ani, în condiții suspecte. Află mai multe detalii în articol!

Femeia cu o comunitate de zeci de mii de fani nu dăduse niciodată de înțeles că ar avea probleme medicale. Păpușa Barbie a cheltuit de-a lungul timpului peste 50.000 de euro pentru a-și modifica aspectul.

A murit Păpușa Barbie

Porecla de „Păpușa Barbie” a venit în urma multiplelor modificări pe care și le-a făcut pentru a deveni o „păpușă inumană”, după cum chiar ea se considera. Potrivit presei internaționale, ea a murit duminică într-o casă din Lapa, în partea de vest a orașului brazilian Sao Paulo.

După această descoperire macabră, proprietarul proprietății, un avocat în vârstă de 51 de ani, ar fi declarat că o plătise pe Barbara în schimbul unor servicii sexuale și că își petrecuse ziua alături de ea. Mai mult, acesta ar fi spus și că amândoi ar fi consumat substanțe interzise. La un moment dat, ea ar fi adormit și nu s-a mai trezit.

Echipele medicale ajunse la fața locului pentru a o salva nu au mai putut face nimic. Oamenii legii au declarat că pe trupul neînsuflețit al Barbarei era prezenta o leziune la nivelul ochiului stâng și urme pe spate.

Poliția din Sao Paolo consideră că moartea Barbarei este una suspectă și așteaptă un raport complet al autopsiei.

Ancheta este în desfășurare pentru a se stabili cauza exactă a decesului.

