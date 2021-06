Parada modei la Bacalaureat 2021. Cum au venit îmbrăcați elevii din Constanța la examen / FOTO

Examenul de Bacalaureat 2021 a început luni, 28 iunie, cu proba scrisă la Limba română. Ca în fiecare an, elevii au făcut parada modei, mulți dintre ei prezentându-se la examen îmbrăcați în ținute extravagante, de club. Nu au lipsit nici bolizii de lux, care au fost parcați în imediata apropiere a unităților de învățământ.

În acest an, elevii din Constanța, în principal cei de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, au dat tonul modei la Bacalaureat 2021. Candidatele și-au etalat fustele mini și topurile decoltate, în timp ce băieții au optat pentru haine de firmă, care costă mulți, mulți bani.

Parada modei la Constanța. “A fost ușor examenul”

Nu au lipsit nici bolizii de lux, mulți dintre elevi fiind așteptați la poarta instituției de mașini scumpe. Rar mai puteai zări un elev fără tatuaj sau îmbrăcat decent.

“A fost ușor examenul. La subiectul al treilea am avut o nuvelă studiată, am ales, bineînțeles, Moara cu Noroc. La subiectul al doilea am avut o poezie, a fost ușor de zis tema și la primul subiect a fost destul de ușor, am avut un text de I.L.Caragiale. În mare parte, tot subiectul a fost accesibil, a fost ca la simulare subiectul al treilea. Am scris 8 pagini în total”, a declarat o elevă, la ieșirea de la examen.

Calendar Bacalaureat 2021

Sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat 2021 se desfășoară în intervalul 28 iunie- 1 iulie, după următorul calendar oficial prezentat de Ministerul Educației: