Rezultate Bacalaureat 2021. Află care sunt notele publicate de Ministerul Educației

Rezultatele la Bac 2021 vor fi publicate luni, 5 iulie, pe site-ul bacalaureat.edu.ro. La fel ca anul trecut, notele vor fi anonimizate, iar candidații vor afla rezultatele la Bacalaureat 2021 prin intermediul unui cod unic primit la începutul examenelor.

UPDATE, ora 10:00. Au fost afişate notele la examenul de Bacalaureat, sesiunea iulie 2021. Verifică aici ce notă ai obţinut.

UPDATE, ora 9:00. Elevii care au susţinut examenul de Bacalaureat vor putea depune contestaţii imediat după aflarea notelor, începând cu ora 12:00. Mai multe detalii despre cum se pot face contestaţiile la BAC, aici.

Primele note la examenul de Bacalaureat vor fi publicate în prima parte a zilei de luni, la avizierele unităților de învățământ, precum și online, pe site-ul bacalaureat.edu.ro.

Cum vor fi afișate rezultatele Bac 2021 pe EDU.RO

Pentru a afla rezultatele la Bac 2021, care vor fi afișate în format anonimizat (fără numele și prenumele candidatului), elevii vor folosi codul unic pe care l-au primit la începutul examenelor.

„Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de Bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia”, se precizează în metodologia de organizare a examenului de Bacalaureat de anul acesta.

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de Bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de Bacalaureat, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz.

TE-AR PUTEA INTERESA ȘI: A încercat să copieze la bac, dar s-a ales cu dosar penal! Ce a dat-o de gol pe tânăra din Suceava

Cum afli notele la Bac 2021 prin codul unic, pe EDU.RO

Astfel, elevii care vor să vadă ce rezultate au obținut la Bac 2021 trebuie să caute pe listele afișate la avizierele unităților de învățământ codul primit la prima probă a examenelor. Candidații care vor să verifice notele online trebuie să acceseze secțiunea dedicată rezultatelor de pe site-ul bacalaureat.edu.ro și să introducă în căsuța corespunzătoare codul unic.

După publicarea listelor, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații la rezultatele de la Bac 2021, în aceeași zi, până la ora 18.00. Contestațiile se soluționează în perioada 6-9 iulie, iar rezultatele finale la Bac 2021 vor fi afișate în data de 9 iulie.

Rezultate Bacalaureat 2021 pe județe

Notele pe județe vor fi publicate pe edu.ro.

Rezultate Bacalaureat 2021 BUCUREȘTI

Rezultate Bacalaureat 2021 ALBA

Rezultate Bacalaureat 2021 ARAD

Rezultate Bacalaureat 2021 ARGEȘ

Rezultate Bacalaureat 2021 BACĂU

Rezultate Bacalaureat 2021 BIHOR

Rezultate Bacalaureat 2021 BISTRIȚA-NĂSĂUD

Rezultate Bacalaureat 2021 BOTOȘANI

Rezultate Bacalaureat 2021 BRAȘOV

Rezultate Bacalaureat 2021 BRĂILA

Rezultate Bacalaureat 2021 BUZĂU

Rezultate Bacalaureat 2021 CĂLĂRAȘI

Rezultate Bacalaureat 2021 CARAȘ-SEVERIN

Rezultate Bacalaureată 2021 CLUJ

Rezultate Bacalaureat 2021 CONSTANȚA

Rezultate Bacalaureat 2021 COVASNA

Rezultate Bacalaureat 2021 DÂMBOVIȚA

Rezultate Bacalaureat 2021 DOLJ

Rezultate Bacalaureat 2021 GALAȚI

Rezultate Bacalaureat 2021 GIURGIU

Rezultate Bacalaureat 2021 GORJ

Rezultate Bacalaureat 2021 HARGHITA

Rezultate Bacalaureat 2021 HUNEDOARA

Rezultate Bacalaureat 2021 IALOMIȚA

Rezultate Bacalaureat 2021 IAȘI

Rezultate Bacalaureat 2021 ILFOV

Rezultate Bacalaureat 2021 MARAMUREȘ

Rezultate Bacalaureat 2021 MEHEDINȚI

Rezultate Bacalaureat 2021 MUREȘ

Rezultate Bacalaureat 2021 NEAMȚ

Rezultate Bacalaureat 2021 OLT

Rezultate Bacalaureat 2021 PRAHOVA

Rezultate Bacalaureat 2021 SATU MARE

Rezultate Bacalaureat 2021 SĂLAJ

Rezultate Bacalaureat 2021 SIBIU

Rezultate Bacalaureat 2021 SUCEAVA

Rezultate Bacalaureat 2021 TELEORMAN

Rezultate Bacalaureat 2021 TIMIȘ

Rezultate Bacalaureat 2021 TULCEA

Rezultate Bacalaureat 2021 VÂLCEA

Rezultate Bacalaureat 2021 VASLUI

Rezultate Bacalaureat 2021 VRANCEA

Ce rezultate trebuie să ai la Bac 2021 pentru a promova

Pentru a fi declarat promovat la examenul de Bacalaureat, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă susținută, iar media notelor la Bacalaureat trebuie să fie minimum 6.

Media la Bac 2021 se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe scrise. O veste bună pentru elevii care obțin media 5,99 la Bacalaureat este că aceasta va fi rotunjită la 6,00, deci candidații vor promova examenul.

CITEȘTE ȘI: Parada modei la Bacalaureat 2021. Cum au venit îmbrăcați elevii din Constanța la examen / FOTO

Ce a picat la Bacalaureat 2021 Subiecte Română Bac 2021

Subiecte Limba și Literatura Română Bac 2021

Subiecte Matematică Bac 2021

Subiecte Istorie Bac 2021

Bac 2021 Fizică – subiecte și barem

Bac 2021 Chimie – subiecte și barem

Bac 2021 Biologie și Anatomie – subiecte și barem

Bac 2021 Informatică – subiecte și barem

Bac 2021 Geografie – subiecte și barem

Bac 2021 Economie – subiecte și barem

Bac 2021 Psihologie – subiecte și barem

Bac 2021 Sociologie – subiecte și barem

Bac 2021 Logică – subiecte și barem

Bac 2021 Filosofie – subiecte și barem

Calendar Bac 2021 – sesiunea de toamnă

Elevii care nu promovează examenul de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie mai au o șansă în sesiunea de toamnă.

Iată când au loc examenele, potrivit calendar Bac 2021:

19 – 26 iulie 2021 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2021 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

17 august 2021 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

18 august 2021 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

19 august 2021 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

23-24 august 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

25 august 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

26 – 27 august 2021 – Evaluarea competențelor digitale – proba D

30 – 31 august 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

31 august 2021 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 18,00)

1- 3 septembrie 2021 – Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2021 – Afișarea rezultatelor finale la bacalaureat 2021

Când se afișează rezultatele la Bac 2021, sesiunea august-septembrie

31 august 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise

31 august 2021 – orele 12.00 – 18.00 – depunerea contestațiilor

3 septembrie 2021 Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor finale

Regulile stricte la desfășurarea examenelor în pandemie

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații au folosit numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor au folosit numai creion negru.

Citește și: Perle Bacalaureat 2021. O colecție de-a râsu’-plânsu’: ”La moara cu noroc, Ghiță n-a avut deloc noroc”

Pentru proba scrisă la Geografie, candidații au utilizat instrumente de desen.

S-a interzis folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. S-a folosit numai hârtia distribuită candidaților de către asistenți.

Candidații care au dorit să corecteze o greșeală au tăiat fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidați, din diferite motive, au dorit să-și transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, au primit alte coli tipizate.

Prevederile legale privind desfășurarea probei

fiecare centru de examen a dispus de de asistență medicală, echipamente și materiale de protecție (dezinfectanți, măști etc.)

intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat

în sălile de clasă în care s-au desfășurat probele, locurile s-au stabilit astfel încât să existe între candidați o distanță de 1 metru unul față de celălalt, pe rânduri și între rânduri

în situația în care acest lucru nu se putut realiza, s-a asigurat distanțarea maximă posibilă

fiecare persoană care a avut drept de acces în școală a primit câte o mască la sosire și, dacă solicită, și la plecare

sălile de clasă au avut dezinfectanți pentru mâini

în incinta centrului de examen a fost purtată, obligatoriu, masca de protecție

colectarea măștilor purtate a fost făcută în locuri special amenajate și semnalizate.

În același timp, a fost interzis schimbul de obiecte personale.

NU RATA: Bacalaureat 2021. Bărbat din Negrești, eliminat din examen după ce a fost prins cu copiuțe… electronice. Reacția ISJ Vaslui

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise a fost de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen. Au beneficiat de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

VEZI ȘI: Perle Bacalaureat 2021. O colecție de-a râsu’-plânsu’: ”La moara cu noroc, Ghiță n-a avut deloc noroc”

Toate sălile de examen au avut în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio

Pentru elevii care au solicitat și au primit, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.

A fost interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii au fost informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Fără comunicare cu exteriorul

În același timp, candidaților le-a fost interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în aceste situații au fost eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Aproape 150.000 de candidați, înscriși la Bacalaureat

Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris 133.663 de candidați, dintre care 114.137 de candidați din promoția curentă, respectiv 19.526 de candidați din promoțiile anterioare. În Capitală vor susține probele scrise ale examenului de Bacalaureat peste 15.300 de candidați.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 12:00).

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Nu rata: Bacalaureat 2021. Subiecte, barem și rezolvare la matematică