Părăsit de iubită, Marian Duță de la Neața nu și-a mai pus viața pe tapet. Cum s-a sfârșit povestea de dragoste cu Elena, ex-Mandinga

Elena Ionescu este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, devenind faimoasă odată cu participarea la Eurovision Song Contest. Cariera ei a fost în centrul atenției ani buni, la fel și viața personală. Mulți știu că bruneta este mama unui băiețel și că a divorțat de tatăl micuțului, însă puțini au habar cu cine s-a iubit cântăreața înainte de a-și pune pirostriile. Cine este bărbatul misterios părăsit de fosta solistă de la Mandinga, pe vremea când aceasta devenea cunoscută în showbiz?

Elena Ionescu și Marian Duță s-au cunoscut la sfârșitul anului 2008, după ce vedeta și reporterul s-au intersectat la locul de muncă al acestuia, la Antena 1. Bărbatul s-ar fi îndrăgostit pe loc de frumoasa artistă, care era la început de drum în showbiz. Lucrurile au mers ca pe roate, iar povestea lor de dragoste a avansat fără să se aștepte. Odată cu participarea la Eurovision Song Contest, cariera solistei a început să fie în plină ascensiune. Chiar și când era pe drumuri, la spectacole sau diverse evenimente, cei doi mențineau legătura și vorbeau încontinuu. Elena s-a focusat pe apariția ei la Baku, în competiția Eurovision, iar Marian a încercat mereu să o îmbărbăteze. Chiar și așa, lucrurile au început să se răcească, iar vedeta TV i-a cerut o pauză iubitului ei.

„Dacă Dumnezeu va vrea să fim în continuare împreună poate vom fi, poate nu, asta rămâne de văzut. Nu anticipez nimic. Am luat pauză de ceva timp”, spunea cântăreața, acum mulți ani. Se pare că pauza s-a transformat într-o adevărată ruptură.

Elena Ionescu și-a părăsit iubitul, pe Marian Duță

Decizia separării a aparținut cântăreței. Nu a fost una pripită, ci luată după o perioadă mare de gândit. Cei doi și-au spus adio după o lungă relație, apoi și-au văzut de drum.

„Cred că este pauza necesară după cinci ani de relație. Am avut și foarte multă treabă în ultima perioadă și dat fiind faptul că am fost foarte mult plecată de acasă, cred că acolo practic s-a întrerupt ceva. Am fost axată mult prea mult pe treabă, pe serviciu și cred că am uitat un pic de relație. Cred că am zis: Măi, nu pot să le fac pe amândouă foarte bine și atunci mă axez doar pe una”, spunea vedeta, acum ceva vreme, pentru spynews.

Marian Duță s-a căsătorit cu aleasa inimii, chiar în această vară. Reporterul de la Neatza cu Răzvan și Dani este în culmea fericirii alături de soția lui, iar lucrurile par să meargă ca pe roate. După relația amoroasă publică pe care a avut-o cu solista, Marian nu și-a mai pus viața sentimentală pe tapet, în fața lumii. Elena Ionescu și-a văzut de cariera muzicală și a participat la emisiuni TV celebre, devenind și câștigătoarea Survivor România în 2020.