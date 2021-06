Una dintre cele mai sexy artiste din trending este gata să îmbrace rochia de mireasă! E blondă, frumoasă, focoasă, iar, la cum o laudă viitorul ei soț, se pare că este și o bună gospodină, așa că pentru el chiar este femeia perfectă. CANCAN.RO vă prezintă detalii incredibile despre cea mai mare nuntă din showbiz, care se apropie cu pași repezi, iar protagoniștii ei sunt nimeni alții decât Claudia Puican, supranumită „Paris Hilton” din trending România și cunoscutul saxofonist Armin Nicoară.

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt gata să facă cel mai mare pas din viața lor. Au trecut împreună prin multe, dar au rămas la fel de uniți și acum sunt pregătiți să-și unească destinele pentru totdeauna.

Cei doi artiști nu împart numai dormitorul, ci și scena. Merg împreună la evenimente de tot felul și se completează perfect unul pe celălalt. Și pentru că fiecare om își dorește ca nunta să fie cea mai frumoasă zi din viața lui, Armin Nicoară și Claudia Puican au pus la punct detaliu cu detaliu, astfel încât evenimentul lor să fie, de departe, unul de neuitat.

Vor să facă mare nuntă pe stadion

Pentru că au foarte mulți invitați, de ordinul miilor, Armin Nicoară și Claudia Puican s-au gândit la toate. Artiștii plănuiesc să facă nunta pe stadion, astfel încât să poată încăpea toată lumea. CANCAN.RO are detalii exclusive de la Armin Nicoară, cel care a pus la punct toate detaliile, astfel încât Claudia să fie cea mai mulțumită mireasă.

„Suntem gata să facem cel mai mare pas din viața noastră. Am mai spus și o repet, vreau o nuntă ca în filme, exact ce se vede în filme. Nu pentru faimă, ci pentru că asta îmi doresc, pentru sufletul meu. Așa ceva trăiești numai o dată în viață, sau de mai multe ori, depinde de tine (râde, n.r.) și fiecare organizează nunta după posibilități și dorințe. Eu vreau să fie o zi pe care să nu o uit niciodată, să se simtă bine invitații mei, să-i răsfăț cu de toate și să fie totul ca la carte.

Vreau să facem nunta pe stadion pentru că am foarte mulți invitați, mă învârt într-o lume în care trebuie să fiu prieten cu toată lumea, cunosc mulți oameni, n-am ce face. Voi face totul exact așa cum îmi dictează sufletul. Va fi un eveniment grandios, pe stadion.

Doar acolo pot să-i aduc pe toți. Nu am aflat cât mă costă toată treaba, dar important este să fiu sănătos, sa pot să muncesc pentru mine și familia mea. Banii se duc, fericirea rămâne. Am loc la nuntă pentru toți fanii mei, facem acolo pe stadion galerie, o să fie nebunie. Nu am încă o dată programată, cu ajutorul bunului Dumnezeu vreau să fie cât mai curând”, a declarat Armin Nicoară, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ce spunea Armin Nicoară despre nunta cu aleasa inimii sale

Acum ceva timp, CANCAN.RO a mai stat de vorbă cu celebrul saxofonist care a declarat că este pregătit pentru a ajunge la altar. Iată că s-a ținut de cuvânt, dar haideți să vă reamintim ce declara Armin Nicoară despre nunta cu Claudia Puican, anul trecut.

”M-am hotărât că trebuie să o cer de soție și să îmi fie alături tot restul vieții. Vreau să fie ceva grandios. Dacă fac o nuntă în perioada asta, nici măcar nașii nu încap la masă și așa eu vreau să fie cea mai tare nuntă din România”, dezvăluia Armin Nicoară, pentru CANCAN.RO.

”El tot mă amenință că ne căsătorim. Și îmi spune că vrea să fie ceva mai special. Și tot îi cer să grăbim lucrurile. Dar el îmi spune că vrea să fie ceva ce să vadă toată România”, a dezvăluit și Claudia Puican, dornică să ajungă mai repede în fața altarului, alături de bărbatul iubit. Dacă recitim declarațiile lor de atunci și să le comparăm cu planurile din prezent ce țin de nuntă, am spune că amândoi vor să se țină de cuvânt și să facă din evenimentul lor nunta anului!

Celebrul saxofonist vrea să devină tătic, dar…

Artistul își dorește un băiețel, iar logodnica lui o fetiță. Însă… un singur lucru îl oprește pe Armin să devină tată. Faptul că el suferă de diabet și nu vrea să pună povara asta și pe umerii copilului său.

De 21 de ani, mă lupt cu boala și este cumplit. Am să îmi fac analizele și, în funcție de ce îmi va spune medicul, dacă diabetul este ereditar sau nu, atunci voi lua o decizie. Sper ca totul să fie bine și eu să pot deveni tată în curând. Claudia este pregătită deja sa devină mamă”, a declarat saxofonistul Armin Nicioară.

