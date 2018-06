Pariurile zilei » 4 meciuri de Mondial, 8 pronosticuri! Împreună, spre noi CÂȘTIGURI!

Am ieșit excelent din weekendul abia încheiat. Din cele 13 propuneri pentru confruntările programate sâmbătă și duminică la Campionatul Mondial din Rusia, nu mai puțin de 10 au fost câștigătoare! Am investit cu succes pe cornere, șuturi pe poartă, variante multi-gol, dar nu am evitat complet pariurile pe favorite. Inclusiv Germania a fost pe această listă, reprezentativă ce s-a impus in-extremis în fața Suediei, la ultima fază a meciului, rezultat ce menține reprezentativa pregătită de Low în cursa calificării.

Pariurile câștigătoare ale weekendului:

BELGIA – TUNISIA BELGIA PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.42 (SCOR 5-2)

BELGIA – TUNISIA BELGIA ȘI 2+ GOLURI ÎN MECI COTA 1.53 (SCOR 5-2)

BELGIA – TUNISIA SUB 11.5 CORNERE COTA 1.50 (7)

COREEA DE SUD – MEXIC 2-5 GOLURI ÎN MECI COTA 1.50 (SCOR 1-2)

COREEA DE SUD – MEXIC X2&2+ COTA 1.57 (SCOR 1-2)

GERMANIA – SUEDIA 1 COTA 1.52 (SCOR 2-1)

GERMANIA – SUEDIA GERMANIA -2.5 CORNERE COTA 1.40 (8-3)

ANGLIA – PANAMA STERLING PESTE 0.5 ȘUTURI PE POARTĂ COTA 1.48 (1)

ANGLIA – PANAMA 2-0 SCOR CORECT ORICÂND IN MECI COTA 1.72 (2-0 MIN. 22)

JAPONIA – SENEGAL 2-5 GOLURI ÎN MECI COTA 1.50 (2-2)

Pariurile zilei

Rămânem focusați pe turneul final din Rusia, acolo unde, în următoarele 4 zilei se dispută cele 16 partide decisive, din ultima etapă a fazei grupelor. Astăzi le vom vedea la treabă pe componentele grupelor A și B. Dacă în seria Rusiei lucrurile sunt clare, naționala gazdă urmând a lupta cu Uruguay, în meci direct, pentru prima treaptă a ierarhiei, în grupa B situația este destul de încurcată. Portugalia și Spania au câte 4 puncte cucerite, însă și Iran rămâne în cărți, prin prisma succesului cu Maroc din prima etapă. Formațiile ce vor face pasul către optimi, le vom afla astăzi, la capătul confruntărilor Iran – Portugalia și Spania – Maroc.

L 17:00 URUGUAY – RUSIA PSF X COTA 1.60

L 17:00 URUGUAY – RUSIA PESTE 2.5 CARTONAȘE ÎN MECI COTA 1.80

L 17:00 ARABIA SAUDITĂ – EGIPT GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.71

L 17:00 ARABIA SAUDITĂ – EGIPT GG COTA 1.80

L 21:00 IRAN – PORTUGALIA 1-3 GOLURI ÎN MECI COTA 1.35

L 21:00 IRAN – PORTUGALIA

L 21:00 SPANIA – MAROC PESTE 8.5 CORNERE COTA 1.41

L 21:00 SPANIA – MAROC GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.76