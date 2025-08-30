Pasagerii în alertă! Geam spart la Wizz Air, lipit cu scotch înainte de decolare

Pasagerii unui zbor Wizz Air cu ruta Londra–Bacău au trecut prin momente de panică, după ce personalul aeronavei a descoperit un geam crăpat înainte de decolare. Problema a fost observată la unul dintre hublourile avionului, ceea ce a determinat echipajul să solicite imediat intervenția unui specialist.

După aproximativ 20 de minute de așteptare, un inginer a efectuat o intervenție temporară, lipind geamul cu o bandă adezivă, lucru care a stârnit și mai multă îngrijorare printre pasageri. Imaginile cu geamul „lipit cu scotch” au devenit rapid virale pe rețelele sociale, generând comentarii amuzante și reacții de uimire din partea călătorilor.

Momente de panică pentru pasagerii unui zbor Wizz Air

Din punct de vedere tehnic, geamurile aeronavelor sunt formate din trei straturi: exteriorul, presurizat și destinat rezistenței structurale; stratul intermediar, care asigură siguranța; și stratul interior, folosit pentru protecție și confort. În acest caz, doar stratul interior a fost afectat, ceea ce nu a pus în pericol siguranța zborului. Aceasta înseamnă că, în ciuda aspectului alarmant, zborul a putut continua fără riscuri pentru pasageri.

Banda aplicată ar putea fi, de fapt, o variantă profesională utilizată în aviație, denumită speed tape. Aceasta este o bandă din aluminiu concepută special pentru reparații temporare la aeronave, capabilă să reziste la presiuni mari și temperaturi extreme. Utilizarea acestei benzi este o practică standard și provizorie, urmând ca geamul să fie înlocuit complet în momentul în care avionul ajunge la sol pentru revizia tehnică. Din perspectiva călătorilor, însă, banda aplicată părea un simplu scoci obișnuit, ceea ce a amplificat sentimentul de nesiguranță.

În ciuda incidentului, cursa Londra–Bacău a decolat și a aterizat fără alte probleme. Pasagerii au ajuns la destinație în siguranță, iar avionul a continuat operațiunile conform programului.

Reacțiile de pe rețelele sociale au fost variate: unii au glumit pe seama metodei neobișnuite de intervenție, în timp ce alții și-au exprimat uimirea față de ceea ce li se părea o soluție improvizată. Fenomenul a generat numeroase postări și distribuiri, devenind rapid viral, în ciuda faptului că siguranța nu a fost compromisă.