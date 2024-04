Pașii făcuți de Mihai Mitoșeru spre împăcarea cu Noemi, după ce au divorțat. Ce ajunsese să facă prezentatorul TV: „N-am știut să apreciez”

Mihai Mitoșeru și Noemi au fost împreună timp de 14 ani, însă căsnicia lor s-a încheiat după un an de neînțelegeri, de certuri și împăcări. Cunoscutul prezentator de televiziune a recunoscut că nici până-n ziua de astăzi nu a uitat-o pe fosta lui soție. Are multe regrete în ceea ce privește relația lor și crede că putea face mai multe lucruri pentru a le fi bine. În zadar a încercat fosta vedetă Kanal D să rezolve problemele din cuplul lor, căci nu a reușit. Ce spune acum despre mariajul dintre el și Noemi?

Mihai Mitoșeru și Noemi s-au despărțit de câțiva ani, iar fiecare a luat-o pe drumul său. Erau împreună de 14 ani și totul părea că merge ca pe roate, până într-o zi, când ea a decis că ar fi mai bine să pună capăt mariajului. Ultimul an de căsnicie a fost presărat cu discuții aprinse, certuri și împăcări. În cele din urmă, au ajuns la concluzia că este mai bine să meargă fiecare pe drumul lui. Separarea a fost una dureroasă, care a lăsat urme adânci în sufletele celor doi.

Chiar și astăzi, Mihai Mitoșeru are anumite regrete. Îi pare rău că nu a încercat să fie mai aproape de Noemi și să o înțeleagă deplin în unele momente. Totuși, spune că a învățat din greșeli și că după despărțire a încercat de nenumărate ori să obțină o împăcare. N-a reușit!

Mihai Mitoșeru a ținut să lămurească lucrurile și în privința unor zvonuri referitoare la o presupusă relație amoroasă între Noemi și un pilot. Prezentatorul TV a spus clar și răspicat faptul că totul a fost o minciună și că fosta lui soție n-a călcat strâmb așa cum s-a vehiculat. Mai mult decât atât, Mitoșeru susține că dacă ar fi fost înșelat, nicidecum nu s-ar fi rugat de Noemi atâția ani să-i mai dea o șansă.

Moderatorul de televiziune recunoaște că nu a realizat cât de fericit era pe vremea când se iubea cu Noemi. N-ar fi știut să o aprecieze și ar fi dat vina pe ea că s-ar fi comportat urât. Doar că, la acea vreme nu a înțeles motivele care au dus la reproșurile pe care i le făcea Noemi.

„Eu pe mama o mai am și cățeii. Că așa a fost situația. Îmi asum că am ajuns aici. A fost din cauza mea, recunosc tot. Nu am frate, nu am soră, nu am nevastă, nu am copil. Am început să accept situația și am început să mă bucur din orice. Eu am trăit 14 ani cu nevastă-mea și 13 au fost superbi, senzaționali. Ultimul an a fost cel în care nu mai știi să gestionezi și fiecare dă vina pe celălalt pentru orice. Tot ce era rău era din cauza mea sau din cauza ei, depinde cine zicea.

Dacă nu știi să gestionezi, nu poți să treci mai departe. Cred că în orice relație se întâmplă treaba asta, dacă știi să o faci, ai lângă tine soția, iubita, prietenul cel mai bun. Eu n-am știut. N-am știut că-s fericit.

N-am știut să apreciez ce am lângă mine. Am crezut că eu nu am greșit cu nimic. Am crezut că numai ea e de vină că se poartă urât cu mine. Am văzut că dacă toți ceilalți făceau aceleași nasoale ca și mine, e normal să fac și eu nasoale. Nu dau pe anturaj. Îmi asum absolut tot ce am făcut”, a mai spus Mihai Mitoșeru, în podcastul respectiv.