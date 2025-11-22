Pateul vegetal de post este periculos. Ce se întâmplă în corpul tău după ce îl mănânci

Pateul vegetal este unul dintre cele mai consumate produse în această perioadă, ținând cont de faptul că foarte mulți români țin Postul Crăciunului. Totuși, specialiștii au avertizat că este periculos. Unele ingrediente pot dăuna organismului, potrivit CSID.ro.

Multe dintre pateurile vegetale au etichete atrăgătoare, care promit că este „fără colesterol”, „natural” sau „100% vegetal”. Ei bine, unele dintre ele sunt produse ultra-procesate, iar producătorii folosesc în compoziție uleiuri rafinate, cum ar fi uleiul de palmier sau cel de floarea-soarelui industrializat.

Ce pericol se găsește în pateul vegetal

Pe lângă grăsimile menționate mai sus, care sunt mai greu de metabolizat și pot favoriza procese inflamatorii atunci când sunt consumate în exces, în compoziția multor pateuri vegetale se regăsesc numeroși aditivi, precum emulgatori, agenți de îngroșare, coloranți și conservanți. Totodată, unele conțin soia procesată, amidonuri modificate și condimente sintetice, care pot provoca:

balonare și disconfort abdominal, din cauza procesării excesive a ingredientelor;

crampe sau digestie lentă, mai ales la persoanele cu sensibilitate digestivă;

reflux gastric sau arsuri, amplificate de intensificatorii de aromă și de condimentele artificiale.

Specialiștii au transmis și alte avertismente serioase cu privire la pateurile vegetale. Citește continuarea pe CSID.ro.