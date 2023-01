Paula Iorga, de urgență la spital! Cu ce probleme de sănătate se confruntă

Paula Iorga a ajuns pe mâinile medicilor, după ce a alunecat și și-a rupt mâna stângă, în urmă cu câteva zile. Vedeta a primit niște indicații din partea doctorilor, pe care le-a dezvăluit internauților.

Văduva solistului Leo Iorga a ajuns de urgență la spital, după ce a avut un incident în urma căruia s-a ales cu o mână ruptă. Pentru moment, Paula Iorga nu poate desfășura singură anumite activități, dar este ajutată de cel care îi este actualmente partener de viață, Aurel Dincă, fostul solist al trupei Krypton.

Ce recomandări a primit Paula Iorga din partea medicilor

Fosta soție a regretatului rocker a mărturisit pe rețelele de socializare că a refuzat să își pună ghips la mână, motiv pentru care este nevoită să stea cu o orteză, pe care o va purta timp de 5-6 săptămâni.

„Ce să fac acum, stau în pat?! Nu sunt prea bine din cauză că m-am împiedicat acum o săptămână și mi-am rupt o mână, așa că acum am o orteză pusă de medici. Am fost de urgență la spital și am refuzat să îmi pună ghips la mână pentru că știu că este foarte bine și cu orteza la mână.

Trebuie să stau cu ea în jur de cinci – șase săptămâni…ce să fac, este rău, nu pot să fac absolut nimic. Îl mai ajut, în tot acest timp, pe partenerul meu cu ce pot pe partea de marketing.”, a declarat Paula Iorga, pentru Click!.

Paula Iorga este mai fericită ca niciodată, în brațele actualului partener de viață

Vedeta a susținut că este în al nouălea cer, mulțumită relației pe care o are alături de noul soț, artistul Aurel Dincă. Paula Iorga se mândrește cu dragostea necondiționată care îi este oferită zilnic și cu alinarea pe care o găsește în propria căsnicie. Mai mult decât atât, declară că nu a mai fost tratată niciodată cu atâta grijă.

„De când am orteza asta la mână el are mare grijă de mine. Soțul meu îmi pregătește farfuriuța cu de toate, în fiecare dimineață, fix ca la un restaurant. Nu am fost tratată niciodată așa cum mă tratează el”, a mai afirmat Paula Iorga, pentru sursa citată.

