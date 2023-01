Paula Seling, povestea din spatele adopției micuței Elena! Care a fost, de fapt, procesul

În urmă cu puțin timp, Paula Seling a uimit pe toată lumea atunci când a dezvăluit că de ani de zile a devenit mamă. Artista și fostul ei soț au adopta o fetiță, cu ani în urmă, dar, abia acum au dezvăluit totul. Recent, Paula Seling a vorbit despre întreg procesul de adopție și felul în care micuța Elena a ajuns în casa ei și în viața ei.

Paula Seling și Radu Bucura, fostul soț, și-au dorit foarte tare să devină părinți adoptivi. Așa că au demarat procesul de adopție și în scurt timp au întâlnit-o pe Elena. La vremea respectivă, fetița avea numai trei ani, iar în momentul în care artista a văzut-o a știu că îi va deveni fiică. Prin intermediul unui program special, cei doi au reușit să o aducă pe Elena în casa lor, iar de atunci se bucură de minunatul copil.

Chiar dacă Paula Seling și Radu Bucura nu mai formează un cuplu, micuța Elena păstrează legătura și cu tatăl ei. Mai mult, Paula Seling spune că aceasta îi seamănă foarte mult bărbatului, iar între ei este o legătură specială.

„Procesul e minuțios, cu teste și analize psihologice, fizice. Dar nu a fost greu. Am fost foarte nerăbdători, ambii părinți, și am reușit, printr-un program special, să adoptăm destul de repede. Elena avea trei anișori în momentul adopției. Noi ne-am dorit un copil, să fie cel trimis nouă, iar când am văzut-o pe Elena, am știut, din prima clipă, că e a noastră. De altfel, seamănă foarte tare cu tatăl ei, așa că mi se pare că a fost trimisă special pentru noi.

Când am văzut-o prima oară, amândoi am știut că ea este copilul nostru. Am iubit-o din prima clipă. Nu a fost nevoie de alte căutări. Elena ne-a îmbrățișat și iubit, la fel, din prima clipă. Am beneficiat de ajutorul asistentei maternale, care ne-a ușurat mult acomodarea. Au fost momente mai dificile, pe care le-am depășit, dar acum totul este bine”, a declarat Paula Seling, potrivit viva.ro.

Paula Seling a apelat la ajutorul unui psiholog

Micuța Elena s-a integrat perfect în familia Paulei Seling. Vedeta a avut grijă să facă procesul de adaptare cât mai ușor și a apelat la ajutorul specialiștilor pentru asta. Pe lângă susținerea pe care a avut-o din partea asistentei maternale, Paula Seling a apelat și la ajutorul unui psiholog. Ședințele de consiliere au așezat drumul pentru integrarea în familie și totul a mers perfect.

„Elena este propriul nostru copil. Trece prin toate fazele prin care trece un copil de vârsta ei, este un copil iubit, dorit, purtat în inimă și născut, metaforic, în familie, prin dragoste. Fiecare zi vine cu emoții diverse. Personal, mă întreb, cu fiecare decizie, dacă fac ceea ce trebuie. Și, apoi, mă gândesc că singura lege ce nu greșește este cea a iubirii. Temerile mele sunt legate de viitorul ei, dacă vom reuși să o îndrumăm spre valorificarea totală a talentelor ei, care să îi aducă satisfacție și fericire la vârsta adultă.

Elena e perfect adaptată vieții de familie și regulilor casei noastre. E veselă, energică, sociabilă, iubitoare, muncitoare, creativă și sigură pe ea. Îi plac matematica și desenul, dansează și, uneori, cântă prin casă. Suntem extrem de apropiate și ne place să ne provocăm una pe alta. Am avut ședințe de consiliere care ne-au ajutat să facem pașii cât mai corect în adaptarea ei”, a mai spus Paula Seling.

