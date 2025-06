Pavel Bartoș își lansează mezina pe marele ecran: “Experiență extraordinară!”

Pavel Bartoș este nucleul emisiunilor de top de la Pro TV – Vocea României și Românii au talent, pe care le prezintă de la lansare, este activ în zona de teatru și de film, livrând produse de calitate publicului. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actorul ne-a vorbit despre schimbările făcute în ceea ce privește stilul vestimentar, ritualul pe care îl are înainte să plece din casă, dar și despre debutul mezinei pe marele ecran, într-un rol mic, dar suficient încât să se observe că așchia nu sare departe de trunchi.

Pavel Bartoș a fost prezent, zilele trecute, la lansarea colecției Akasha, semnată de Irina Voinea, designer care i-a schimbat, de altfel stilul vestimentar prezentatorului de la Pro TV. Acesta ne-a povestit că își va împărți vacanța între filmările de la Vocea României și Vacanță all inclusive, comedia polițistă pe care o pregătește.

Pavel Bartoș: “Nu neapărat trebuie să fie scumpe, trebuie să te simți bine”

CANCAN.RO: Cum ai ales outfit-ul din această seară?

Pavel Bartoș: Un outfit lejer de vară, creat de Irina Voinea. Vedeți? Mă laud. Amănuntele sunt foarte importante. Îmi place enorm de mult pentru că am încercat ca și în cele de vară să găsim ceva, cum să zic eu, aparte. Pe vară vreau să merg pe stilul mai clasic. Și uite că a înțeles și m-a îmbrăcat așa.

CANCAN.RO: Când ai început să acorzi importanță hainelor? Și nu mă refer la costumele de la teatru, ci la hainele din garderoba personală.

Pavel Bartoș: Odată cu timpul înveți, contează să te simți bine în haine. Nu neapărat trebuie să fie scumpe, trebuie să te simți bine. Și, în general, să fii foarte asumat în absolut tot ce faci. Inclusiv în purtatul hainelor și atunci când vrei să îndrăznești, hai să zicem, în ale modei. Și important este să îți găsești un stil care să te bucure pe tine. Nu neapărat că îi va bucura și pe ceilalți, dar important este să te bucure pe tine.

Pavel Bartoș despre debutul fiicei sale în film: “A fost o primă experiență extraordinară”

CANCAN.RO: Fetele, ce zic de stilul tău vestimentar? Că ai făcut schimbări în ultimii ani.

Pavel Bartoș: Ele chiar văd cu ochi buni acest stil. Le place, e mai fresh. Mi-a zis odată Sofia: “Tati, arăți așa tânăr în asta!” Da, mă simt bine. Și dacă lor le place! Plus că eu le cer foarte mult părerea când plec de acasă. Așa le-am obișnuit de micuțe. Întreb: sunt ok, sunt bine? Și mai zic: “Uite, tati, asta așa! Asta așa! Nu, aia nu merge bine, aia nu!” Și țin cont de părerea lor.

CANCAN.RO: Îmi spuneai într-un alt interviu că mezina e atrasă cumva de zona actoriei. Când o să vă vedem împreună într-un proiect?

Pavel Bartoș: Păi uite în “Crăciunul lui Ramon”, care va fi din decembrie în cinematografe, ea are un rolișor acolo. E unul dintre copiii din film. Chiar am avut emoții mari. La un moment dat mi-am dat seama că ți-e foarte greu să joci cu cineva drag ție, pentru că te gândești mai mult la ăla decât la tine și la rolul pe care îl faci. Dar văzând acum montajul, că am privilegiu în calitate de producător să văd acest lucru, mi-a plăcut tare mult și cred că o să fie foarte fericită. Și a fost o prima experiență extraordinară. Acum e din ce în ce mai convinsă. Adică, dacă până acum doar bănuia sau dădea de înțeles, acum e din ce în ce mai convinsă. Are 11 ani. Mai are mult înainte și n-am lăsat-o până acum să meargă. Dar acum, cumva, a ajuns la un anumit tip de maturitate și atunci am zis să încerce dacă asta îi place! Vorba aceea, am încercat cu de toate, cu dans, balet, pian, de ce să nu încerce și asta?

Pavel Bartoș: “Trebuie să fie musai o lună jumate de vacanță”

CANCAN.RO: Cum arată vara pentru tine?

Pavel Bartoș: Trebuie să fie musai o lună jumate de vacanță. Până în filmări trebuie să fie. Vreau două săptămâni acum, două săptămâni după filmări. Grecia, în primul rând. Mare. În septembrie o să începem filmările la „Vacanță all inclusive”. Comedia polițistă va ieși la anul, dar până atunci vreau să mă bucur de „Crăciun cu Ramon”.

