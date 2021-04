Pensii infime! Situație grea pentru mulți bătrâni din România. „Mie mi-e și frică să mă duc la alimentară”

Mulți dintre pensionarii din România duc o viață extrem de grea. Bătrânii se plâng că banii încasați abia le ajung să supraviețuiască de pe o lună pe alta, iar dacă mai vine vorba și de medicamente cheltuielile depășesc cu mult venitul.

În aceeași situație la limită se află și Elenei Balaci, o bătrânică în vârstă de 80 de ani. Aceasta are o pensie de numai 913 lei și cu greu reușește să se descurce. Femeia este nevoită să se împrumute periodic la Casa de Ajutor Reciproc. (CITEȘTE ȘI: POVESTEA EMOȚIONANTĂ A LUI TANTI FICA, O BĂTRÂNĂ DIN ALBA CARE TRĂIEȘTE CU O PENSIE DE 15 LEI PE LUNĂ.)

„După ce a murit bărbatul meu am avut pensie de urmaș că nu ieșisem la pensie și era foarte mică. Am intrat cu pensia aia, cu banii ăia vechi și puțin, puțin, puțin, că puțini sunt și acum, 900, și în perioada asta am făcut împrumut la CAR, că au avut și vecinele și din 97 de prin 2000 sunt și acum la CAR.

Luam aproape de două ori pe an. Aveam fondul mic. După ce am făcut bărbatului ce trebuia de înmormântare, zic, unde să împrumut că de la vecini n-am vrut să împrumut. Astăzi îl plătesc, astăzi fac și cerere de CAR.”, declarat Elenei Balaci la RealitateaPlus.

„Mie mi-e și frică să mă duc la alimentară”

Bătrâna a mai povestit că traiul pe care îl duce este la limită. De mult timp nu și-a mai cumpărat haine noi, iar când vine vorba de mâncare spune că se mulțumește cu extrem de puțin. Mai mult, femeia încercă să ajungă cât mai rar la magazin, acolo unde prețurile ridicate o înspăimântă. (VEZI ȘI: STRIGĂTOR LA CER! CAȚI LEI PRIMEȘTE PENSIE O BĂTRÂNĂ DIN IAȘI, DUPĂ 32 DE ANI DE MUNCĂ)

„Acum am intrat în pensia mea și cu măririle astea 913 lei. Vă arăt talonul de pensie. Nici acum nu e pe roze. Și acum fac CAR. Din 6 în 6 luni fac. Iau pe 6 luni, plătesc. Ca să plătesc primăvara impozitul la casă, întreținere. Termen 6 luni. Că așa-l pun. Că iau 5 – 6 milioane ca să fac iar altul pe 6 luni. Trebuie să-i dau.

Că acum sunt bătrână, nu mai fac alte mâncăruri, mănânc și eu ce pot. Mai ciugul și eu cu croitoria un pic. Te limitezi. Nu mai ies, nu mai trebuie haine, îmbrăcăminte. (…) Mie mi-e și frică să mă duc la alimentară. Mi-e și frică. Nu-ți mai e nici foame când știi că trebuie să cumperi.”, a mai declarat bătrâna.

Sursa foto: captură video RealitateaPlus.