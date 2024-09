Pepe a făcut dezvăluirea, la trei luni de la eveniment! Cum a decis să facă nunta cu Yasmine: ”Tati, nu rămâne la noi?!”

Pepe este, fără să exagerăm deloc, un bărbat norocos! Pe lângă cariera impresionantă pe care o are, artistul este binecuvântat cu trei copii pe care îi iubește enorm: două fetițe, Rosa și Maria, din căsnicia cu Raluca Pastramă, și un băiețel, Pepe Jr, din căsnicia cu Yasmine Ody. Cu aceasta din urmă artistul și-a găsit fericirea după divorțul de a doua soție. Dacă până acum artistul nu a dezvăluit exact cum au fost începturile relației sale cu cea de-a treia soție, cu care s-a căsătorit pe 10 iunie, acum și-a deschis sufletul într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO și spune care a fost factorul cheie în decizia de a-și forma o familie cu Yasmine.

După două mariaje finalizate la tribunal, se poate spune că a treia căsnicie a fost cu noroc pentru Pepe. Artistul și-a găsit fericirea alături de Yasmine Ody, femeia care i-a dăruit un băiețel. Artistul locuiește cu femeia care l-a făcut tată pentru a treia oară, cu băiețelul lor, dar și cu cele două fetițe din căsnicia cu Raluca Pastramă. Custodia fetițelor este comună, dar micuțele au decis să locuiască alături de tatăl lor. Acum, artistul dezvăluie cum a reușit

Pepe, dezvăluiri despre viața de familie: „Am încredere în fiicele mele”

CANCAN.RO: Mă bucur că ne întâlnim la acest eveniment, la ziua prietenului tău, Ensar Duman. Ce îi urezi?

Pepe: Îi urmez să fie sănătos, el este reponsabil cu sănătatea altora, dar el ar trebui să fie cel mai sănătos pentru că avem nevoie de el. Este un băiat extraordinar și îi urez toată fericirea.

CANCAN.RO: Ai spus un lucru care mi-a atras atenția: Să-l țină Dumnezeu sănătos pentru că el se ocupă de sănătatea altora. Crezi în treaba asta că noi trebuie să fim bine ca să îi facem pe oamenii din jur să fie și ei bine.

Pepe: Eu consider că în familia mea are nevoie de mine. Eu doresc binele tuturor, de la părinți, până la copii. Este evident, mi-aș da viața pentru oricare dintre ei. Dar, îmi dau seama că eu sunt extrem de important în viața tuturor. Trebuie să am grijă în primul rând de mine ca să pot avea grijă de ei.

CANCAN.RO: Ai simțit la un moment dat treaba asta copleșitoare? Să știi că atât de mulți oameni se bazează pe tine, trebuie să fii și cu copiii, și cu părinții, și cu soția, și la serviciu?

Pepe: De multe ori, nu doar o dată. Din când în când încerc să fiu atent și la mine. Sunt atent la toți din jurul meu, dar uneori încerc să fiu atent și la mine.Și doar când obosesc, când răgușesc și simt că nu pot performa la nivelul meu pe care mi-l asum și-l cunosc. Atunci îmi dau seama că nu este ok, în momentul acesta nu-i pot ajuta pe alții. Am avut momente în care m-am accidentat, atunci mi-am dat seama că ai mei copiii mei care până acum aveau ei nevoie de mine, mă ajută ei să-mi care geanta. Mi-am dat seama că trebuie să renunț la a mai fi un nebun care se dă cu placa de pe vârf de munte și de atunci nu m-am mai dat.

CANCAN.RO: Ești un tată minunat și am văzut că ai fost alături de fetițele tale în prima zi de școală. Cum au fost emoțiile atunci?

Pepe: Mie mi se pare că este important să fii alături de copiii tăi în fiecare zi, nu doar în prima zi de școală, și în ultima zi din școală, și în orice zi din an. O să fiu genul acela de tată care comunică cu ai săi copii și care are încredere în copiii lui chiar dacă mai greșesc. Așa este în viață, copiii greșesc, dar tu trebuie să îi aduci pe drumul cel bun de fiecare dată.Dar eu am încredere de fiecare dată în copiii mei pentru că noi comunicăm foarte mult.

Cum le-a explicat artistul relația cu Yasmine fetițelor sale, după divorțul de Raluca

CANCAN.RO: Pentru că așa cum ziceai și tu, ai o relație deschisă și apropiată cu fetițele, cum le-ai explicat relația cu Yasmine?

Pepe: A venit natural. Relația cu Yasmine a început după divorțul meu de fosta soție la câteva luni. Am fost invitat la ziua ei, a fost prima femeie cu care am fost văzut în public. Nu a început din prima, a fost o tatonare. Pe Yasi o știam de mult timp, am fost vecini din copilărie, dar e mult mai mică decât mine. Am interacționat, am ieșit de câteva ori și am invitat-o la mine în vizită. Iar fetele mele au insistat. Se înțelegeau foarte bine, Yasi a fost foarte prietenoasă cu fetele, iar ele au insistat: Ce bine ne înțelegem cu ea, tati nu rămâne la noi?! Cam așa a fost. Cumva relația a fost, nu neapărat împinsă de copii, dar a contat mult ce au spus. Când îți vin fetele și îți spun: „Nu rămâne și Yasi la noi, te rog?” A ajutat foarte mult. Totul se întâmplă cu un scop în viață, așa a vrut Dumnezeu.

CANCAN.RO: Mulți părinți fac greșeala să nu comunice cu copiii lor greșelile proprii. De multe ori părinții nu își asumă greșelile. Din câte observ tu ai o relație deschisă cu copiii tăi. Tu le spui unde ai greșit? Și dacă da, ce anume le-ai spus că ai greșit tu și să nu mai repete?

Pepe: Nu este vorba că le-am spus ceva ce am greșit eu și ele să nu repete, pentru că ele întotdeauna vor greși. Și orice om este sortit greșelilor și până nu se lovește el singur de situație, nu o să învețe niciodată. Până nu prinde un copil încredere în tine că nu-l judeci, că nu-l cerți, că nu îl restricționezi pe nedrept din punctul lui de vedere, în așa fel încât să comunice cu tine și să-și dea seama singur că acele decizii pe care le-a luat sunt în defavoarea lui, nu o să înțeleagă niciodată. Eu sunt dator doar să le atrag atenția.

CANCAN.RO: Ca părinte vrei să îți protejezi copiii la maximum…

Pepe: Vrei, dar dacă îi protejezi prea mult, nu vor fi persoanele de care tu ești mândru. Trebuie doar să le deschizi ochii și de multe ori să-i lași să vadă cum este.

