Pepe a rezistat ”eroic” unei tatuate insistente!

Pepe este, fără doar și poate, unul dintre cei mai îndrăgiți, dar și râvniți artiști din industria muzicală românească. Cu toate că este căsătorit și are o familie minunată, nu duce lipsă de admiratoare. Recent, cântărețul a fost "atacat" de o domnișoară "mulată" și mult prea insistentă în unul dintre cele mai exclusiviste cluburi din Capitală.

Zilele trecute, l-a întâlnit pe Pepe în unul dintre cele mai renumite cluburi de pe malul lacului Herăstrău, NUBA, unde artistul s-a distrat alături de câțiva prieteni.

Cum nu a fost însoțit de superba lui soție, Raluca Pastramă, Pepe a fost o ”țintă” sigură pentru tinerele puse pe distracție. La un moment dat, când atmosfera în club a devenit incendiară, o sexoasă brunetă – tatuată și mulată – a lansat ”atacul” asupra vestitului artist. Chiar dacă domnișoara a folosit toate tacticile și a încercat să-și pună în evidență tot ce are mai de preț, rezultatul a fost unul dezamăgitor pentru ea.

Pepe nu a căzut în ispită

De remarcat că Pepe, pe toată perioada în care a discutat cu sexoasa brunetă, și-a ținut mâinile în buzunar sau pe lângă corp pentru a nu o atinge pe insistenta domnișoară. Cântărețul a rezistat eroic "atacurilor". Și cu toate că sexoasa brunetă a încercat să-l ia de gât, Pepe nu a căzut in ispită. După minute bune de discuții, când a văzut că nu are sorți de izbândă, tatuata s-a lăsat păgubașă și a plecat să se distreze în altă parte a clubului.

Raluca și Pepe, căsătoriți de șapte ani!

Pepe, pe numele din buletin Ionuț Nicolae Pascu, s-a căsătorit civil cu Raluca Pastramă în 2012. Ei au devenit părinți pentru prima dată în 15 august 2012, astfel că nu e de mirare că fiica lor cea mare se numește Maria. Pe 21 iulie 2014, cei doi soți s-au cununat și religios. Mezina familiei, Rosa Alexandra a venit pe lume în ziua de Florii, pe 5 aprilie 2015. Până să fie cu Raluca, artistul a fost căsătorit, din 2006 până în 2011, cu Oana Zăvoranu, de care a divorțat.

“Eram la un concert într-un restaurant pe care îl avea tatăl meu. Înainte să intru pe scenă am văzut-o. Era îmbrăcată în roşu. Am trecut-o în telefon «Raluca Scufiţa Roşie» şi mult timp a rămas aşa la mine în telefon. Cred că şi acum o am… Nu, glumesc, şi-a schimbat numărul. Acum e «Soţia». M-am uitat în ochii ei când cântam, iar ea a plecat exact când eu cântam. Ca în Cenuşăreasa. Apoi am încercat să fac rost de numărul ei de telefon.

Când am sunat-o, mi-a recunoscut vocea. Ea era cuminte. După prima întâlnire a rămas că o să fim prieteni foarte buni. A ieşit cu mine cu condiţia să îşi plătească ea cafeaua. Si i-am zis «Dacă tot o plăteşti pe a ta, plăteşte-o şi pe-a mea, ca să pot să plătesc eu data viitoare»”, a povestit Pepe, pentru o publicație din România.

