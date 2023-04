Pepe i-a furat iubita lui Vârciu! Fostul solist al lui L.A. a povestit cum s-a întâmplat

Între Pepe şi Liviu Vârciu există o relaţie frumoasă de prietenie. Cei doi au trecut prin multe momente împreună de care îşi aduc aminte mereu cu drag… sau nu. Fostul membru al trupei L.A a simțit nevoia să vorbească despre unul dintre gesturile pe care le-a făcut Pepe față de el în urma cu mai mulţi ani.

Pepe şi Liviu Vârciu sunt doi dintre cei mai cunoscuţi artişti din România. Prin anii 1995-2000, aceştia se aflau în plină glorie, astfel nu este de mirare că la vremea respectivă, la braţul lor stăteau multe femei celebre. Puţini sunt cei care ştiu însă faptul că prezentatorul de la „Te cunosc de undeva” i-a furat câteva iubite prietenului său.

Invitat, acum ceva vreme, la podcastul pe care îl realiza Pepe, Liviu Vârciu a fost cel care a dezvăluit aceste amănunte.

„Să vi-l spun pe fratele meu, Pascu Ionuț. Eu eram ditamai celebrul. Stăteam la restaurant așa, frumos, la masă, mă sună Pepe. Ce faci, Vârciule? Pot să vin să vorbesc și eu ceva cu tine? Haide, vino. Uite cum vine Pepe la restaurant. Eu am avut o prietenă, am iubit-o, am avut o relație cu ea. Mă certasem cu domnișoara de patru zile. Mi-a zis: mai ai ceva cu doamna? M-am uitat la el, prima oară am vrut să-l mușc de cap, dar mi-am dat seama că nu mai am treabă. Aia a fost.

Într-o săptămână venea ziua mea, o făceam la Max. Ia uite cum stăteam eu la Max așa. Cine intră la ziua mea, de mână? Pepe și cu doamna. Băi, când i-am văzut a căzut clubul pe mine. Băi, cât tupeu să ai? Bine, mă. Nu mai am nimic cu ea, du-o, mă, acasă, pup-o în secret, nu vreau să te văd, fă ce vrei tu. A venit la ziua mea cu ea! Cu EA!”, a povestit Liviu Vârciu, în cadrul podcastului susţinut de Pepe.

Pepe: „Eu voiam să vă împac”

Pepe a asistat amuzat la toate dezvăluirile făcute de Vârciu, ba chiar a avut şi o explicaţie pentru ce s-a întâmăplat la vremea respectivă: „Eu voiam să vă împac”, a spus el.

Liviu Vârciu nu s-a oprit aici, ci a continuat să povestească despre o altă domnişoară: „Dormeam, 21 de ani aveam. Mă sună Pepe: Eu sunt la Club, vrea să te salute cineva. Vorbesc bla, bla, bla. Îi zic: ce cauți cu Pepe???”, a mai povestit Liviu despre o altă iubită pe care Pepe i-a „furat-o”.

„Eu când făceam cunoștință cu o fată nu întrebam de zodie e sau așa. Întrebam: Bună, ai fost cu Pepe, cumva?”, a mai adăugat Vârciu.