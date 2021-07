Perle direct de pe litoral! Cele mai absurde nemulțumiri ale turiștilor. „Plaja este plină de nisip…”

Sezonul estival este în plină desfășurare, iar cei mai mulți dintre români își planifică vacanța. Însă știm că mereu există nemulțumiți, care au carnețelul cu reclamații la purtător. Pretențiile unora dintre ei sunt complet exagerat și uneori chiar absurde.

Chiar dacă pare greu de crezut există turiști care au reclamat hotelurilor sau pensiunilor în care au stat faptul că plaja era plină de nisip sau că existau pești în mare. Am strâns cele mai bizare plângeri din vacanțele românilor, iar unele dintre ele sunt de-a dreptul hilare.

„Logodnicul meu şi cu mine am cerut o cameră cu două paturi separate. Am primit în schimb însă o cameră cu un pat dublu. Sunteţi principalii vinovaţi pentru că am rămas însărcinată. Acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă era respectată cererea”.

„Nimeni nu ne-a spus că vor fi peşti în mare. Din această cauză, copiii s-au speriat”.

„Plaja este plină de nisip. De aceea, am fost nevoiţi să curăţăm totul când ne-am întors în cameră”.

„Nu ar trebui să li se dea voie femeilor să facă topless pe plajă. Vacanţa a fost un dezastru, deoarece ce soţul meu şi-a petrecut toată ziua uitându-se la alte femei.“

Uneori planul de acasă nu se potrivește cu cel din vacanță, iar asta au subliniat-o perfect câțiva turiști prin reclamațiile pe care le-au făcut.

„Am fost înţepată de un ţânţar. În broşură nu se menţionează că sunt ţânţari.“

„Animalele de la zoo păreau foarte triste şi ne-au făcut copiii să plângă. Nu le pot dresa să zâmbească?“

„Deşi în broşură scria că vom avea o bucătărie cu toate cele necesare, nu exista tăietor de ouă.“

„Ni s-a spus că vom avea piscină pe acoperiş, însă deasupra noastră nu era decât o altă cameră”.

„Pe pliant se vede că este vreme frumoasă, când, în realitate, plouă”.

„Nisipul nu arată ca în broşură. Pe broşură părea că este galben, dar în realitate era alb.“

De asemenea, există și categoria celor care pot să se plângă de orice și găsesc o parte negativă în fiecare lucru.

„Oceanul este prea zgomotos”, a reclamat o familie care a rezervat o cameră chiar pe plajă.

„Localnicele erau prea frumoase, ceea ce m-a făcut să mă simt complexată.“

„Nu există niciun semn care să te avertizeze că nu ar trebui să te urci în balon cu aer cald dacă ţi-e frică de înălţimi.“



