Persoana pe care Ramona Olaru a întreținut-o financiar! Muncea din greu și îi dădea toți banii

Se poate spune că în viața Ramonei Olaru (34 de ani) există o persoană pentru care a fost de acord să facă anumite sacrificii și compromisuri financiare. Asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani a vorbit despre perioada în care a muncit ca să-și susțină sora mai mare să-și finalizeze studiile liceale.

Puțini știu detalii despre viața pe care Ramona Olaru a avut-o înainte să fie o persoană publică. Asistenta de la Antena 1 a pornit de jos, însă nu s-a ferit niciodată să vorbească despre mediul în care a copilărit și câte sacrificii a fost nevoită să facă pentru a ajunge unde și-a dorit.

Ramona Olaru a fost un real sprijin pentru familia și sora sa. A muncit de la o vârstă fragedă și a fost un ajutor de nădejde pentru sora sa mai mare. Crescând într-o familie cu posibilități financiare reduse, asistenta Tv s-a zbătut pentru fiecare bănuț câștigat. Fie că a fost vorba de cules porumb sau alte munci agricole, vedeta nu s-a ferit să pună osul la treabă.

Primii bani i-a câștigat încă de la vârsta de 12 ani din cules de porumb. În perioada respectivă, sora sa mai mare avea nevoie de bani pentru a merge la liceu, însă părinții săi nu aveau posibilitate financiară. Astfel, Ramona Olaru a fost cea care și-a susținut sora și i-a dat bani ca să termine studiile. Fire empatică și generoasă, asistenta de la Antena 1 nu regretă sacrificiile pe care le-a făcut pentru sora sa și susține că oricând este gata să ofere o mână de ajutor persoanelor dragi.

„La cules de porumb! Am fost la cules de porumb. Asta era oricum la ordinea zilei, la cules, la sapă de diverse legume și cereale! I-am dat surorii mele, care este mai mare ca mine! La vremea respectivă cred că era în primul an de liceu sau al doilea. Ai mei nu mai aveau bani să o trimită la alt liceu, era în orașul cel mai apropiat, respectiv Slobozia. Nu mai aveau bani în săptămâna aia și a trebuit să mă duc să muncesc ca să îi dau eu bani să se ducă! Am făcut lucrul acesta de destul de multe ori! Acum suntem bine!Dar în continuare fac lucrul acesta dacă este nevoie să ajut pe cineva. Eu nu am prieteni. Nu îmi place să țin oamenii foarte aproape, dar de fiecare dată când trebuie, pot sau depinde de mine ceva, ajut! Nici măcar nu stau pe gânduri, dau tot ce am!”, a mai spus asistenta TV.