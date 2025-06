Pescobar a făcut ”pana prostului” pe Autostrada A2. Câți bani le-a dat celor 2 bărbați care i-au sărit imediat în ajutor

Pescobar a fost din nou în centrul atenției. Patronul de la Taverna Racilor a fost la mare, iar când s-a întors a avut parte de o situație neprevăzută. Afaceristul a rămas fără benzină pe autostradă. Doi oameni i-au sărit imediat în ajutor. Gestul lor nu a rămas nerăsplătit pentru că milionarul i-a cinstit cu o sumă uriașă de bani.

Paul Nicolau este unui dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România. A reușit să atingă succesul cu lanțul de restaurante pe care îl conduce. Dincolo de propriul business, Pescobar s-a remarcat prin mai multe fapte bune pe care le-a făcut. De asemenea, patronul de la Taverna Racilor este o prezență constantă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește din „aventurile” sale. Cea mai recentă a fost o „plimbare” pe autostradă, acolo unde a rămas fără benzină.

În urmă cu o zi, Pescobar a rămas fără benzină pe autostradă. Afaceristul s-a întors de pe litoralul românesc, însă nu aștepta la o astfel de situație. El a mărturisit că nu a fost atent și a uitat complet să verifice rezervorul. Imediat cum a oprit pe dreapta, Paul Nicolau s-a filmat pentru a cere ajutorul oamenilor. Mai mult decât atât, patronul de la Taverna Racilor le-a promis celor care îi aduc benzină o sumă de bani cuprinsă între 1000 și 1.500 de lei.

„Deci, am rămas fără benzină, nu m-am uitat, pe pod, la Cernavodă, sunt pe avarii. Mai mult decât să pun avariile nu am ce să fac. Care vine primul cu 10 litri de benzină are 10 milioane sau 15 milioane. Nu am cum să mă dau jos să o împing, nu am ce să fac”, a spus Pescobar.