Pescobar, ABANDONAT de șoferul angajat între vămi! „Într-un exces de furie, întoarce…”

Paul Nicolau și-a adus aminte de un moment din viața sa care l-a marcat profund și a povestit, vizibil emoționat, prin ce a trecut. Înainte să ajungă celebru, Pescobar a trăit un episod greu de imaginat. A fost abandonat în vamă de către un șofer, rugăciunea fiind singura soluție rămasă. Este incredibil ce s-a întâmplat la două ore distanță.

Pescobar a ajuns unul dintre ce mai apreciați afaceriști de la noi din țară, însă nu i-a fost niciodată rușine să recunoască faptul că a plecat de la zero. De-a lungul timpului, a povestit mai multe episoade grele prin care a trecut.

Celebrul afacerist a povestit că a închiriat o dubă care să îl ducă în Ucraina. De acolo, a cumpărat plase de raci de la chinezoaică, însă drumul înapoi spre casă a fost plin de aventuri. La prima vamă, Pescobar a aflat că sculele respective sunt interzise.

În cele din urmă, a reușit să ajungă la vama Moldovei cu România, iar aici a avut din nou parte de un impediment. Nervos că patronul Tavernei Racilor îi face probleme, șoferul l-a lăsat pe acesta acolo și a plecat.

„Nu aveam bani și trebuia să iau plase de raci. Și am închiriat o mașină, că am auzit eu un zvon, că în Ucraina, în piața Kilometru 7, pentru că are șapte kilometri pătrați, adică este o imensitate, la Odesa, vinde o chinezoaică plase de raci. M-am dus la Galați, am închiriat un domn cu o dubă din gară, eu aveam toți banii vreo 1000 mie de dolari la mine, adică nimic. Mergem acolo, găsim pe aia greu rău de tot, eu aveam doar o poză în telefon. Le luăm, îmi scrie pe o hârtie factura. Eu mai aveam 100 dolari. Mă duc la prima vama, cea a Ucrainei cu Moldova. Vameșii, când au văzut ce am în aia, s-au schimbat la față, astea fiind interzise.

Eu nu știam că sunt interzise. Că la ei racul este în cartea roșie, așa zic ei. Adică, e interzis să-l pescuiești, implicit și sculele. Dau eu și suta pe care o aveam, ca să trec. Și trec. Ajung la Moldoveni. Moldovenii îmi zic așa: ‘Bă, băiatule, treci, dar nu te mai întorci, că românii tăi nu te primesc’. Bine, mă duc la români, dau de unul ăsta, supărat pe viață, un vameș. Șoferul, cu atâtea probleme, se cam săturase de mine, că nici câștigul lui nu era prea mare, știi? Și șoferul, într-un exces de furie, întoarce mașina, este o zonă liberă între vămi, îmi aruncă sacii ăia cu plase și mă lasă acolo”, a povestit Pescobar.