Pescobar l-a găsit pe livratorul Tazz care a emoționat o țară întreagă, după ce a fost surprins în trafic cu copilul pe bicicletă. Patronul de la Taverna Racilor i-a îndeplinit cea mai mare dorință

Pescobar l-a găsit pe livratorul care a emoționat o țară întreagă și i-a făcut o surpriză de zile mari. Patronul de la Taverna Racilor a fost înduioșat atunci când a văzut imaginea cu bărbatul, pe nume Aurel, și fiul său pe bicicletă, așa că a decis să-i ofere un cadou important. Află, în articol, toate detaliile!

Recent, un șofer a surprins o scenă emoționantă pe Podul Băneasa din Capitală și a făcut filmarea publică. Este vorba despre un videoclip cu un bărbat care livra mâncare cu bicicleta, iar pe scaunul special din spate se afla fiul său. În ciuda zgomotului creat de mașini, micuțul dormea liniștit. Imaginile au ajuns rapid virale și au înduioșat o țară întreagă, inclusiv pe Pescobar. Patronul de la Taverna Racilor nu a stat prea mult pe gânduri și l-a căutat pe bărbat pentru a-i oferi un ajutor.

La scurt timp după ce filmarea cu Aurel a ajuns pe TikTok, Pescobar a distribuit-o și le-a cerut urmăritorilor lui să îl ajute să îl găsească. Nu a durat mult și a aflat cine este, după care l-a invitat în una dintre locațiile sale.

Paul Nicolau i-a oferit și un cadou special. De altfel, acesta a fost singurul lucru pe care bărbatul și l-a dorit. Este vorba despre un scuter care să își ușureze munca. Aurel a fost cel care a ales modelul și culoarea.

Livratorul a fost foarte emoționat de gestul lui Pescobar și abia și-a găsit cuvintele. Bărbatul i-a mulțumit patronului de la Taverna Racilor pentru cadoul făcut, dar și oamenilor care l-au ajutat pe afacerist să îl găsească. Pe lângă scuter, milionarul i-a oferit familiei lui Aurel și mâncare.

În cadrul unui interviu, Aurel a oferit detalii despre viața sa. Livratorul a plecat de acasă la 14 ani și a venit la București, unde a luat totul de la zero. Destinul i-a scos-o în cale pe soția sa, alături de care a format o familie.

„Am plecat de la vârsta de 14 ani de acasă. Nevoia m-a făcut să îmi iau viața în dinți. Am ajuns în București prin încercarea vieții, am luat-o aici de la zero. M-am cunoscut cu soția, ne-am creat o familie, ne-am luat o chirie și apoi a apărut și copilul. Atunci când merg la livrări mă încarc cu energie. Merg împreună cu copilul și simt că are și el energie”, a spus livratorul pentru Știrile Kanal D.