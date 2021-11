Peste cap s-a dat Ștefan Stan când Simona l-a anunțat! A terminat casa și își așteaptă micuța: ”E o oază de liniște acolo!”

Pandemia nu l-a ”dărâmat” pe Ștefan Stan, mai mult, nu l-a speriat o clipă. Chiar dacă a avut, la rându-i, de suferit, concerte anulate, nunți, botezuri pe care, din același motiv, nu le-a putut onora. I-a fost mai greu, dar tipul e ambițios. Mai nou, și-a terminat casa pe care o visase de când stătea în chirie cu frumoasa lui soție, iar acum așteaptă venirea pe lume a micuței. Simona e însărcinată! CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Ștefan Stan e, acum, cu gândul la cea de-a doua fetiță, care va veni pe lume la începutul lunii februarie a noului an. Simona, soția lui, este însărcinată în aproape șapte luni și, alături de artist, își face planurile. Elif va avea o surioară, care se va numi Mira Maria, apropiată de vârsta ei, fix așa cum a visat cântărețul. ”Ne-am dorit să mai avem un copil! Inițial, ne-am dorit gemeni, dar, dacă nu am avut gemeni, am făcut repede, să aibă vârste apropiate”, spunea Ștefan atunci când a făcut marele anunț, că va deveni tătic pentru a doua oară.

Ștefan Stan își așteaptă micuța în ”oaza de liniște”!

Casa din afara Bucureștiului unde locuiește familia Stan va fi, deci, mai luminoasă, cu încă un suflețel în ea. De aceea, Ștefan Stan s-a dat peste cap să o termine. Începutul a fost greu, dar s-a văzut la curte, cu gazon, copăcei și departe de Capitala prăfuită! Cei doi locuiau cu chirie, iar într-o zi, cântărețul a luat decizia: ”ne mutăm la casă!” Și chiar a făcut-o, alături de Simona, care, pe atunci, era însărcinată cu Elif.

Încet, dar sigur, ”vilișoara” s-a ridicat. Azi o cameră, mâine, alta… Locuibilă, la un moment dat, dar ”nefinalizată”. Anunțul Simonei, că e însărcinată, a fost, poate, un semnal de alarmă, așa că lucrările s-au dus pe ”repede înainte”. Curtea și puțin la interior mai trebuiau amenajate. Cât ai bate din palme, primul câștigător de la ”Vocea României” a rezolvat! ”Casa era terminată de ceva timp. Mai erau unele de pus la punct. S-a rezolvat totul. Pot spune că acolo e o oază de liniște. Am vecini minunați, suntem o familie fericită. O aștept pe micuță … Iar se va opri pământul în loc pentru mine”, a spus Ștefan Stan, pentru CANCAN.RO. “Pentru mine, Pământul s-a oprit. De când a venit fata, simt că am o putere inimaginabilă. Te transformă în supererou”, erau cuvintele cunoscutului cântăreț, atunci când devenea tătic.

