„Petrecere... cu cântec” revine la TVR 1. Iuliana Tudor ne provoacă la o nouă experiență în divertisment: inteligența artificială!

De: Adrian Nicolae 27/10/2025 | 18:58
Telespectatorii TVR 1 sunt invitați, din 2 noiembrie, să spună din nou „prezent” la cea mai mare petrecere desfăşurată într-un studio de televiziune! „Petrecere… cu cântec”, emisiunea realizată și prezentată de Iuliana Tudor, se întoarce cu cel de-al doilea sezon. În fiecare duminică, de la ora 21.00, vom avea parte de muzică, emoție și surprize, dar și de două premiere:

Sub deviza inovației și a bunei dispoziții, „Petrecere… cu cântec” devine prima emisiune de divertisment din România care folosește inteligența artificială. Noua colegă de platou a Iulianei Tudor se numește Lina Digitala – o prezență virtuală cu un rol inedit: acela de a trage concluziile serii, cu umor, spontaneitate și un strop de ironie.

„Sper din toată inima să vă placă noua mea colegă de platou. Se numește Lina Digitala și o să vedeți ce face ea în emisiune dacă ne urmăriți duminică seară”, a spus Iuliana Tudor, entuziasmată de începutul noului sezon.

Din această toamnă, „Petrecere… cu cântec” introduce și o rubrică inedită – „roast-ul”, unde invitații nu doar cântă, ci și se provoacă amical în replici savuroase. O doză de umor fin, inspirat din spiritul petrecerii românești, care aduce un plus de energie și spontaneitate serilor de duminică.

Prima ediție: o sărbătoare pentru Matilda Pascal Cojocărița – 50 de ani de carieră!

Debutul sezonului marchează o aniversare de suflet: 50 de ani de carieră ai îndrăgitei interprete Matilda Pascal Cojocărița. Artista va fi celebrată alături de familia sa – Ștefan Cigu, Alin Pascal, împreună cu fiul său, Horațiu Cigu și soția sa, Georgiana – dar și de prieteni și colegi dragi: Sava Negrean Brudaşcu, Nicolae Furdui Iancu, și mulți alți artiști consacrați ai folclorului românesc. Acompaniați de Ansamblul Profesionist „Constantin Arvinte”, aceștia vor oferi un spectacol vibrant, în care tradiția se împletește cu bucuria și emoția reîntâlnirii.

Dincolo de lumina reflectoarelor, Matilda Pascal Cojocărița a făcut și o confesiune plină de umor. „Stai să-mi iau aerul de prințesă, să-mi suflec mânecile, să-mi pun șorțul și să intru în bucătărie. De toate face Prințesa acasă! Absolut de toate!” , a spus artista, dezvăluind o parte din farmecul său autentic și din forța femeii care îmbină cu grație scena și viața de familie.

„Petrecere… cu cântec” rămâne o emisiune de suflet, care onorează parcursul personalităților muzicii populare și contribuția lor la continuitatea culturii tradiționale.
Prin implicarea inteligenței artificiale și cu umorul rubricii de „roast”, programul capătă un suflu nou, îmbinând tradiția cu tehnologia într-un spectacol unic.
„Va fi un spectacol extraordinar, cu muzică live, așa cum v-am obișnuit, aici, la TVR 1! Nu ratați „Petrecere… cu cântec!” în fiecare duminică, de la ora 21.00, la TVR 1 și TVR Internațional!”, promite Iuliana Tudor.

