Petrecere de Paște la TVR 2, cu Fuego și prietenii săi

De: Anca Chihaie 07/04/2026 | 14:16
Petrecere de Paște la TVR 2, cu Fuego și prietenii săi
Fuego, program special pentru români, de sărbători/ Sursa foto: Facebook

Sărbătorile pascale ne aduc programe speciale la TVR 2. Și nu se putea ca Paul Surugiu Fuego și echipa emisiunii ”Drag de România mea!” să nu realizeze un program plin, compact, cu efecte și cu muzică atent aleasă pentru un playlist perfect de sărbătoare.

Astfel, duminică, în prima zi de Paște, de la ora 15.00 și luni, a doua zi, de la ora 21.00, la TVR 2, aveți parte de distracție, de o confruntare de zile mari, de 3 ore de divertisment de calitate, cu
emoție, ritm, culoare, genuri muzicale variate, multă veselie, dans, mâncare, un strop de nebunie!

Fuego va avea două echipe, cea a muzicii ușoare și cea a muzicii populare, care vor cânta, se vor întrece în diverse probe hazlii și ne vor purta în diverse istorii frumoase, cu cea mai frumoasă muzică a românilor, din ambele stiluri muzicale!

Paul are și el daruri de cântec pregătite, dar și duete pline de farmec cu invitații! Astfel, din echipa muzicii populare fac parte Mioara Velicu, Constantin Enceanu, Alexandru Brădățan și Andreea Haisan, Oana Bozga Pintea, Angelica Flutur și Alexandru Pop Zarandean, iar din cea a muzicii ușoare Marcel Pavel, Anișoara Puică, Marina Florea, Carmen Rădulescu, Alesis și Marcel Roșca!

Nu va lipsi nici Gabriel Nebunu, cu glumele sale și nici invitata de seamă, artista TANIA TURTUREANU! Nu ratați o ediție cu totul aparte, cu energie, pofta de viață, șlagăre și generații aduse
la un loc pentru a vă bucura sufletele, la TVR 2!

