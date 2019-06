Petrecere mare în familia Deliei. Oana Matache îşi botează băieţelul duminică. “Vom fi foarte relaxaţi, nu e pe elegant”

Oana Matache, sora Deliei, este pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru botezul celui de-al doilea copil. Naşi vor fi şi de data aceasta cântăreaţa împreună cu soţul ei, Răzvan.

Chiar dacă a mai trecut o dată prin astfel de sentimente, la botezul fetiței, lucrurile diferă de la copil la copil, iar emoțiile nu lipsesc nici de această dată. Petrecerea va fi una restrânsă, acolo unde vor participa numai apropiaţii. Pe lângă asta, frumoasa artistă a declarat despre Delia că este o femeie foarte curajoasă.

„De data asta am decis sa nu mă stresez foarte mult, deşi va ieşi superb botezul. Am ales o locaţie de top, cu servicii extraordinare, cu mâncare extraordinară, cu un staff senzațional. Am ales nişte invitaţi foarte frumoşi, am ales nişte outfit-uri senzationale. Vom fi foarte relaxaţi, nu e pe elegant. O petrecere pe lac, ziua.” a declarat Oana Matache pentru Antena Stars.

Sora Deliei Matache împreună cu soţul ei, îşi vor creştina băieţelul pe data de 16 iunie. Oana Matache a mărturisit că s-au gândit să organizeze botezul cam târziu, de aceea nu au avut destul de mult timp pentru pregătiri.

„Sunt mai fericită decât am fost vreodată. Ne-am gândit când facem botezul şi ne-am gândit cam târziu. Am avut foarte puţin timp de organizare, dar am avut noroc. Pentru că noi suntem super norocoşi şi la nuntă şi la celălalt botez, la fel am făcut. Va avea loc pe 16 iunie, va fi un eveniment într-un restaurant mic.”, a mai spus Oana Matache.