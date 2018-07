Philipp Plein o hărțuiește cu SMS-uri și telefoane pe româncă: ”Sunt nebun după tine!”

După ce au purtat un adevărat război și și-au adresat cuvinte grele (DETALII AICI), Andreea Sasu și Morgan Osman au devenit prietene. (Console si accesorii gaming) Această apropiere a avut loc imediat după ce Philipp Plein și Morgan s-au despărțit, cele două descoperind că celebrul designer le trimitea aceleași mesaje amândurora. (Citește și: Andreea Sasu se antrenează pentru o întâlnire ca-n ringul de box)

După relația tumultuoasă cu Andreea Sasu, care a durat aproximativ un an, Philipp Plein părea fericit și împlinit alături de noua lui cucerire, Morgan, care seamănă leit cu românca noastră. Lucrurile nu au fost tocmai roz în relația lor și, în cele din urmă, Philipp Plein și Morgan s-au despărțit, la scurt timp după aniversarea de un an a relației.

Rămas singur, se pare că celebrul designer nu a uitat-o pe fosta lui iubită, Andreea Sasu, și a încercat să se împace cu ea, încercând s-o convingă prin numeroase mesaje că ea este iubirea vieții lui și singura femeie care contează pentru el.

„Hai să încetăm acest război, vino acasă, să stăm împreună și să fim fericiți”

“Te iubesc! Hai să încetăm acest război, vino acasă, să stăm împreună și să fim fericiți. Abia aștept să te văd și să te sărut. Sunt nebun după tine“, sunt doar câteva dintre mesajele pe care Plein i le-a scris Andreei Sasu.

Mai mult decât atât, o persoană apropiată a designerului a contact-o pe brunetă și i-a mărturisit că Plein o iubește foarte mult și este supărat că nu vrea să se împace cu el: “Te iubește și îi este foarte dor de tine, asta spune mereu. Este foarte supărat și se întreabă mereu când îl deblochezi“. (Citește și: Ce i-a făcut Andreea din Paşcani faimosului Philipp Plein la NY)

Andreea și Morgan au îngropat securea

Cancan.ro, site-ul nr 1 din România, a stat de vorbă cu Andreea Sasu, care a dezvăluit că a fost pe punctul să se întoarcă la Plein, dar a descoperit că aceleași mesaje îi erau trimise și lui Morgan, lucru care le-a apropiat pe cele două brunete, ba chiar mai mult decât atât, au devenit prietene.



“Să spunem că da, am devenit «prietene», nu are niciun rost să ținem dușmănie, pentru că până la urmă cel care e nesigur și caută când pe una, când pe alta, este Philipp. El a încercat foarte mult să se reîntoarcă la mine, după despărțirea de Morgan. Am fost aproape să mă întorc la el, dar am vorbit cu Morgan și aceleași mesaje, aceleași vorbe erau pentru amândouă”, ne-a spus Andreea Sasu.

Deși a descoperit că Philipp Plein joacă la două capete, încercând să le convingă pe ambele brunete să se întoarcă la el, Andreea Sasu nu este sigură că nu se va mai împăca niciodată cu el.

Fotomodelul a recunoscut că este posibil să se reîntoarcă la el, deoarece îl iubește în continuare. "Oricum, el continuă să mă caute și mă vrea înapoi. Până când eu nu o să mă întorc în viața lui sau când o să găsească o altă femeie ca mine, nu îl interesează nimic. Sunt încă indecisă pentru ceea ce vreau. Nu știu… poate o să mă reîntorc la el. Știu că e greșit, poate pentru că încă îl iubesc", ne-a mai mărturisit frumoasa brunetă.

Andreea Sasu şi Philipp Plein au mai încercat o dată să se împace

La începutul lunii octombrie, Andreea Sasu şi Philipp Plein au încercat să reînnoade povestea de dragoste, însă au ajuns să se despartă după patru zile: "Da, ne-am împăcat, dar ne-am despărţit din nou după patru zile. Nu am vrut să facem nimic public. E foarte greu să mai fie totul cum a fost. Nu mai sunt fericită lângă el. Am înţeles asta în zilele astea, aşa că am preferat să plec. Am stat împreună patru zile, dar nu mai pot să fiu fericită şi nu pot să-l mai accept după tot ce s-a întâmplat. Am încercat. I-am zis să şteargă toate pozele cu ea (cu Morgan, n.r.) şi a făcut tot ce i-am cerut, dar mi-am dat seama că nu asta mă face fericită. Plus că am nevoie ca, în perioada asta, să fiu singură şi să îmi fac viaţa mea şi cariera mea. Am lucruri importante de făcut şi nu pot să renunţ la asta. Asta a fost decizia mea".

