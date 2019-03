Pictorița Smaranda Milu Nemethi a murit la numai 37 ani

Smaranda Milu Nemethi a murit la numai 37 de ani. Pictorița a pierdut lupta cu cancerul, după cinci ani de tratamente și chinuri.

Pe Facebook, Smaranda se descria ca fiind „soție, fiică, soră, mătușă, noră, prietenă. Pictor, designer, blogger, curator. Pacient de cancer”. Potrivit Gazeta de Nord-Vest, Smaranda a aflat în 2014 că ceea ce părea a fi o simplă răceală era, de fapt, un cancer pulmonar în stadiu patru, cu metastază cerebrală frontală.

A fost operată pe creier și, într-un final, a apelat la medicii din Germania care, în urma unei noi evaluări, au definit mărimea și extinderea tumorii cancerigene ca fiind caracteristică stadiului 3. Însă, după o luptă ce a durat mai bine de 5 ani, Smaranda s-a stins din viață.

„Când am aflat că mai am puţin de trăit, am avut de ales între a fericită sau tristă. Am ales să fac tot ce îmi stă în putinţă să îi fac fericiţi pe ai mei şi aceasta a fost prima lecţie pe care am primit-o de la cancer. Apoi au urmat multe altele şi asa am început să scriu blogul de pe www.helpsmaranda.com, care a devenit sursa de inspiraţie pentru alţi pacienţi, care au început să mă sune şi să-mi ceară sfaturi. Îmi părea rău pentru ei, dar m-am bucurat că experienţa mea îi poate ajuta pe alţii.

Simt că încercările pentru această viaţă sunt deja pregătite, chiar dacă eu nu ştiu care sunt. Sunt aşezate de-a curmezişul pe drumul pe care am ales să-l parcurg. Acesta e destinul. Eu am libertatea să le ocolesc sau să le înfrunt şi să învăţ ceva. Acesta e liberul arbitru. Dacă voi trece cu graţie sau cu greutate peste aceste obstacole cu sau fără ajutorul pe care îl voi primi de cei care mă iubesc, ţine de Karma”, spunea Smaranda, la vremea respectivă.