Piedone a aflat din ce se face parizerul „de porc”, de fapt: „De ce puneți gheață?” Șeful ANPC a crezut că nu vede bine

Cristian Popescu Piedone a luat la rând mai multe zone din România pentru a face verificări la diferite unități comerciale. Recent, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a ajuns în județul Tulcea. Într-o fabrică de procesare a cărnii, fostul primar al sectorului 5 a participat la procesul de producție al parizerului și a rămas surprins de ceea ce a văzut. Află, în articol, toate detaliile!

Recent, Cristian Popescu Piedone a efectuat controale la mai multe unități din Tulcea, printre care se numără și o companie producătoare de preparate din carne. Șefului ANPC nu i-a venit să creadă atunci când a văzut cum se face parizerul.

Cristian Popescu Piedone a mers în control o firmă producătoare de preparate de carne din Tulcea. Pentru început, șeful ANPC a controlat locația și nu a găsit nereguli. Angajații reușesc să mențină curățenia în fabrică. De asemenea, tehnologia folosită este una avansată.

Ulterior, fostul edil al Sectorului 5 a vrut să participe la procesul de producție al unui parizer. Piedone a urmărit atent fiecare pas și le-a cerut angajaților detalii despre fiecare ingredient. A rămas surprins să vadă că se pune inclusiv gheață pentru că, în timpul amestecării, se încinge carnea.

După ce produsul a fost gata, Cristian Popescu Piedone a verificat dacă ingredientele adăugate se găsesc pe etichetă. După ce a confirmat acest aspect, șeful ANPC a vrut să guste din parizer. În timpul procesului de producere, nu s-a arătat foarte încântat de aromele pe care le conține produsul, însă a dorit să îl încerce.

Ei bine, fostului primar i-a plăcut foarte mult parizerul din această fabrică din Tulcea. Mai mult decât atât, la final, a ținut să îi felicite pe angajați pentru munca depusă și pentru respectul pe care îl arată față de consumatori.

„Am ajuns la produsul finit. Bă, tată, dar e bun. Raportat la procesul tehnologic de fabricație acordat la produsul finit, felicitări! Respectați consumatorii, respectați fluxul tehnologic, am văzut vestiarele, am văzut dezinfecția personalului care intră în procesul de fabricare sau tranșare, am văzut echipamentele, am văzut aditivii care se găsesc și în laborator, și în produsul finit. Sunteți unul dintre cele mai mari abatoare de procesare a cărnii din județul Tulcea. Noi vă felicităm pentru buna desfășurare și grija față de consumator!”, a mai spus șeful ANPC.