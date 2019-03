Pierdere imensă pentru teatrul românesc. Anunțul trist despre Florin Zamfirescu

Pierderă imensă pentru teatrul românesc. Din păcate, este vorba despre Florin Zamfiresc, unul dintre cel mai îndrăgiți actori din țara noastră. După 50 de ani în slujba teatrului, maestrul a hotărât să renunțe la cariera care i-a adus celebritatea. Actorul a ținut să precizeze că va mai urca pe scenă doar câteva luni.

„Merg la spectacole până în vara aceasta. În Bucureşti şi în provincie joc într-un singur spectacol, «Căsătorie în trei», şi are mare succes”,a declarat Florin Zamfirescu.

”Am ajuns la o vârstă la care am simţit asta. Vreau să văd ţara, vreau să stau cu cei patru nepoţi ai mei. Sunt orfan, acum 30 de ani a murit tata, în ianuarie a murit mama, şi am avut aşa o revelaţie. Am zis . Am avut experienţele unor colegi care au luat drumul din teatru direct spre cimitir, şi nu e bine. Eu vreau să mă mai bucur de viaţă, totuşi, să pot şi eu să călătoresc, să văd ce e frumos, pentru că am făcut toate acestea doar în slujba pe care am avut-o. Am muncit foarte mult în viaţa asta, am dormit în frig, pe paie, m-am îmbolnăvit, am spaime, am temeri, am coşmaruri cu scene din filme. Eu zic că am ajuns la capăt. E timpul să spun STOP”, a mai spus actorul, conform click.ro.