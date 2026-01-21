Acasă » Știri » Pizza care te îmbătrânește! Consumul regulat îți aduce mai multe riduri pe față

De: Alina Drăgan 21/01/2026 | 13:34
Pizza care te îmbătrânește fără să-ți dai seama /Foto: Pexels

Deși nu este un preparat tradițional, românii iubesc pizza. Le facem concurență serioasă italienilor la numărul de pizza comandate într-un an. Suntem pe locul doi în Europa la acest capitol. Iar dintre tipurile de pizza, românii o iubesc pe cea plină de carne. Însă, acest preparat aduce și probleme, nu doar un gust delicios, potrivit csid.ro. Acesta tip de pizza te îmbătrânește fără să-ți dai seama.

Atunci când vine vorba de pizza, românii o aleg de obicei pe cea carnivoră, încărcată cu salam, șuncă, bacon, cârnați și alte tipuri de carne procesată. Gustul intens și senzația de „masă completă” o fac irezistibilă. Însă, această pizza te îmbătrânește.

Pizza carnivoră te îmbătrânește fără să îți dai seama, spun specialiștii. O felie ocazională nu face niciun rău, însă consumul regulat conduce, fără să-ți dai seama, la îmbătrânirea prematură a organismului. Acest tip de pizza combină mai mulți factori ce accelerează degradarea pielii, inflamația internă și dezechilibrele metabolice.

Vezi motivele pentru care pizza carnivoră accelerează îmbătrânirea AICI

×