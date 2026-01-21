Pizza care te îmbătrânește! Consumul regulat îți aduce mai multe riduri pe față

Deși nu este un preparat tradițional, românii iubesc pizza. Le facem concurență serioasă italienilor la numărul de pizza comandate într-un an. Suntem pe locul doi în Europa la acest capitol. Iar dintre tipurile de pizza, românii o iubesc pe cea plină de carne. Însă, acest preparat aduce și probleme, nu doar un gust delicios, potrivit csid.ro. Acesta tip de pizza te îmbătrânește fără să-ți dai seama.

Atunci când vine vorba de pizza, românii o aleg de obicei pe cea carnivoră, încărcată cu salam, șuncă, bacon, cârnați și alte tipuri de carne procesată. Gustul intens și senzația de „masă completă” o fac irezistibilă. Însă, această pizza te îmbătrânește.

Pizza care te îmbătrânește fără să-ți dai seama

Pizza carnivoră te îmbătrânește fără să îți dai seama, spun specialiștii. O felie ocazională nu face niciun rău, însă consumul regulat conduce, fără să-ți dai seama, la îmbătrânirea prematură a organismului. Acest tip de pizza combină mai mulți factori ce accelerează degradarea pielii, inflamația internă și dezechilibrele metabolice.

