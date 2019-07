”Plânge mereu”. Nelu Ploieșteanu și soția lor, dărâmați de moartea fiului lor

Pierderea unui copil este o tragedie incomensurabilă pentru orice părinte. Nelu Ploieșteanu și soția sa sunt dărâmați de moartea fiului lor și încă nu-și pot reveni din acest șoc. Fiul lui Nelu Ploiesteanu a murit în luna aprilie a anului trecut, iar cei doi părinți sunt, purși simplu, distruși de durere.

Nelu Ploieșteanu spune că soția sa ”plânge mereu” și recunoaște că el a mers la psiholog pentru a fi ajutat să treacă peste această cumpănă a vieții.

„Soția plânge mereu, e într-o mică depresie. Nu și-a revenit, s-a împlinit un an de când a murit Mihăiță. Mergem zilnic la cimitir. Nu pot sta să nu mă duc. Soția se duce mereu, îi e dor de el. I-am zis să meargă la control, că are o mică depresie. Mormântul are mii de flori, e satisfacție sufletească, zici că ești în Rai acolo, să mă ierte Dumnezeu. Ea îl visează, îl caută prin casă. Eu am mers la psiholog, ea nu a vrut”, a declarat Nelu Ploieșteanu la ”Antena Stars”.

Mihăiţă a rămas imobilizat la pat în urma unui vaccin făcut în copilărie

Mihăiță era imobilizat la pat, fiind bolnav de tetrapareză spastică. Fiul de 32 de ani al lui Nelu Ploieşteanu era dependent de părinții săi. Mihăiţă a rămas imobilizat la pat în urma unui vaccin făcut în copilărie.

În fiecare zi, tânărul lua un pumn de medicamente. După vaccin, medicii le-au dat părinților vestea cumplită: că băiatul lor nu se va mai face bine vreodată și că va trebui îngrijit ca un bebeluș. suferă de tetrapareză spastică.

“Mă dor şi mâinile şi mijlocul. Nu mă plâng. Nu m-am plâns niciodată. Nu vreau să-mi plângă nimeni de milă. Acest copil luptă de ani de zile şi eu să renunţ? Pe mine nu mă dezlipeşte nimic de Mihăiţă, doar moartea”, declara în 2014 Elena Ploieșteanu, la “Acces Direct”.