Planul secret al lui Ilie Bolojan! România va trimite sau nu trupe în Ucraina?

22/08/2025 | 10:37
România își conturează strategia privind contribuția la menținerea stabilității în Europa de Est, în contextul în care liderii occidentali discută despre un posibil acord de pace între Ucraina și Rusia. Iată ce spune Ilie Bolojan!

Tema a revenit în atenția publică după ce statele europene au solicitat Statelor Unite consolidarea prezenței militare la granița estică a alianței, inclusiv prin trimiterea de aeronave de ultimă generație pe teritoriul României. Demersul este considerat parte a garanțiilor de securitate ce ar urma să sprijine Ucraina într-o eventuală etapă de stabilizare post-conflict.

România va trimite sau nu trupe în Ucraina?

După luni de negocieri internaționale, autoritățile de la București au transmis aliaților euroatlantici că participarea României se va concentra pe infrastructură și cooperare militară în cadrul NATO, fără a implica desfășurarea de trupe pe teritoriul ucrainean.

Executivul român a menținut de la început o poziție consecventă: România nu va desfășura unități militare în Ucraina, nici sub mandat NATO, nici sub mandat european sau internațional. Rațiunea acestei decizii este dublă – pe de o parte, pentru a evita orice posibilă escaladare directă cu Rusia, iar pe de altă parte, pentru a valorifica avantajele pe care țara le deține deja prin poziționarea sa strategică și prin infrastructura militară existentă.

„În toate aceste luni, atunci când s-a pus problema susţinerii unor garanţii de securitate pentru a ajunge la o pace trainică în Ucraina, România a spus cel puţin două lucruri cât se poate de răspicat: nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe din partea României pe teritoriul Ucrainei. A fost un punct cât se poate de clar”, a spus Ilie Bolojan, conform Observator News.

Astfel, contribuția României va fi canalizată către sprijin logistic, punerea la dispoziție a bazelor militare și consolidarea cooperării cu aliații. Această abordare reflectă modul în care Bucureștiul dorește să își asume un rol activ în cadrul NATO, fără a depăși însă limitele pe care și le-a impus în materie de implicare directă în Ucraina.

În prezent, România găzduiește mai multe facilități militare operate în comun cu partenerii NATO, în special în zona aeriană. Aceste baze sunt considerate de analiști drept unele dintre cele mai importante elemente ale scutului defensiv al alianței pe flancul estic. Odată cu intensificarea discuțiilor privind arhitectura de securitate post-conflict, autoritățile de la București au subliniat că aceste obiective pot fi puse la dispoziția aliaților pentru misiuni de supraveghere, instruire sau reacție rapidă.

