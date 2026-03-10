Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem să mai stea în bancă”

Un liceu cunoscut din București se confruntă cu o situație alarmantă după ce ploșnițele au fost descoperite în mai multe săli de clasă, provocând îngrijorare atât în rândul elevilor, cât și al părinților. Problema a fost semnalată inițial luni, dar acțiunile concrete pentru protejarea elevilor au întârziat, ceea ce a generat confuzie și nemulțumire.

Elevii care au refuzat să participe la cursurile fizice din motive de siguranță au fost, în mod paradoxal, marcați cu absențe, deși prezența lor ar fi putut fi considerată justificată având în vedere riscul pentru sănătate. Această situație a accentuat tensiunea și a creat un climat de frică în școală, unii copii evitând să stea în bănci sau să atingă mobilierul din clase.

Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală

Deși școala a anunțat efectuarea unei dezinsecții, procedura aplicată nu a respectat toate recomandările standard. În mod normal, substanțele insecticide trebuie să acționeze timp de cel puțin 72 de ore înainte ca spațiile să fie curățate, însă în acest caz, curățenia generală a fost realizată prea devreme, reducând eficacitatea tratamentului. În consecință, ploșnițele au reapărut rapid în sălile de clasă, demonstrând că măsurile luate nu au fost suficiente pentru a rezolva problema pe termen lung.

„Ni s-a spus că problema s-a rezolvat. Totuși, eu am avut dubii. Am aflat că după dezinsecție nu s-a respectat nici măcar protocolul, pentru că s-a făcut curățenie înainte să treacă cele 72 de ore în care substanța ar trebui să acționeze. De aceea, luni, când copiii au fost chemați din nou la școală, am ales să nu îmi trimit copilul, de teamă că problema nu a fost rezolvată Rezultatul? Fetița mea a primit absențe la toate materiile. Au fost făcute sesizări către primărie și către toate instituțiile competente. Din păcate, până în acest moment, singura măsură luată a fost o simplă dezinsecție. Ni s-a transmis că nu există fonduri pentru lucrări mai serioase care ar putea rezolva problema pe termen lung, cum ar fi schimbarea parchetului sau o curățenie generală în școală. Eu întreb doar atât: este normal ca un copil să fie obligat să stea într-un spațiu unde apar ploșnițe și să fie și sancționat cu absențe dacă părintele decide să îl protejeze?”, a spus mama unui copil.

Imaginile și semnele vizibile ale infestării sunt alarmante. Mai mulți elevi au fost observați cu insecte pe haine, iar urmele mușcăturilor sunt evidente pe piele. În ciuda acestor dovezi, conducerea liceului a minimalizat gravitatea situației, descriind ploșnițele drept „mici gândăcei”. Această abordare a provocat nemulțumire în rândul părinților, care consideră că pericolul pentru sănătatea copiilor nu a fost tratat corespunzător.