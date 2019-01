“Plușica” de la “Puterea dragostei”, mesaj surprinzător pe Facebook: “Trec printr-o etapă foarte dură “

Raluca Marina de la “Puterea dragostei“ sau Plușica, așa cum este alintată, se află în competiție încă de la început, iar băiatul care i-a pus inima pe jar este Daniel, care nu se mai află în casă. Cu puțin timp înainte să înceapă o relație, bărbatul a fost eliminat din competiție.

În urmă cu puțin timp, Plușica a postat pe pagina ei de Facebook un mesaj care a contrariat multă lume. ”In momentul de fata trec printr-o etapa a vietii mele foarte dura dar in acelasi timp de neuitat. Vreau sa le multumesc tuturor pentru sustinerea acordata: familia prietenii, colegii si voi telespectatorii. Ma bucur ca am fost aleasa sa particip la acest concurs si ma bucur ca am intalnit acesti oameni minunati care m-au ajutat pe parcursul emisiunii sa evoluez.

Iti multumesc in primul rand DANIEL pentru ca m-ai facut sa simt ceva atat de frumos iubire, puritate, protectie, sinceritate,fericire, dor, extaz, fluturasi,emotii si chiar si gelozie. Iti multumesc ca m-ai facut sa imi doresc mai mult de la mine si m-ai facut sa imi descopar si o alta parte a mea. Iti multumesc ca m-ai primit in bratele tale in momente cand simteam ca am cea mai mare nevoie de ele. Iti multumesc ca mi-ai oferit o parte din sufletul tau… With, love.

STEFANIA draga mea prietena. Imi doresc sa fii cea mai fericita din lumea pentru ca meriti esti o persoana atat de buna.Ca sa iti dai seama cat de mult tin la tine iti zic doar ca de cand ai plecat tu eu nu ma mai pot trezi dimineata asa cum o faceam inainte doar ca sa imi beau cafeaua cu tine .

RALUCA cealalta persoana draga mie din casa iti multumesc pentru excursile de tip „stim unde plecam dar nu stim unde ajungem „. Iti multumesc ca ma tratezi ca pe sora ta mai mica love you me to.

Adelin iti multumesc pentru…..DA MA? VIORELA iti multumesc ca mi-ai aratat ca poti zambi chiar daca in interior doare. Zambetul meu frumos. BIANCA pe tine te apreciez in felul meu. ADRIAN esti un om minunat sper sa pleci de aici cu o lectie invatata.

NONE multumesc ca imi esti ca un frate. Ma simt castigatore pentru ca am castigat un om special si niste prieteni cu care ma mandresc. Am castigat si o experienta care m-a dezvoltat ca om. Multumesc si celor care si-au rupt putin timp din rutina zilnica pentru a ma vota si nu in ultimul rand multumesc familiei mele. P.S. sunt mai multe de zis dar ma rezum la atat. Va multumesc”, este mesajul postat de Raluca Marina de la Puterea Dragostei.