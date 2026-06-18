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„PNL este deja rupt”. Declarațiile lui Cozmin Gușă care au stârnit controverse

De: Simona Vlad 18/06/2026 | 22:09
Cine este tânărul care l-a amenințat pe Nicușor Dan /Foto: Facebook
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Un nou scandal zguduie Partidul Național Liberal. După ce 18 parlamentari liberali au deschis acțiuni în instanță împotriva partidului, Cozmin Gușă susține că situația este mult mai gravă decât pare. La Dan Capatos Show, acesta a comentat pe larg conflictul intern și a lansat un avertisment dur despre viitorul formațiunii. CANCAN.ro are toate detaliile!

Potrivit lui Cozmin Gușă, decizia instanței de a suspenda hotărârile prin care parlamentarilor li s-ar fi impus cum să voteze reprezintă un semnal extrem de important. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nu contează numărul lor. Contează că se dă un semnal pe o măsură anticonstituțională pe care un analist de-al nostru a prezentat-o acum trei zile. Vorbim despre mandatul imperativ, care este neconstituțional. Este de fapt o ruptură. PNL-ul este deja rupt. El se poate reface doar dacă nu mai câștigă Bolojan. Dacă nu mai câștigă Bolojan la congres, atunci există șanse ca lucrurile să fie reparate. Treburile acestea în justiție sunt foarte clare. Amenințările cu mandatul imperativ, care este neconstituțional, sunt extrem de clare. Se joacă foarte, foarte dur în această perioadă.”

Potrivit lui Cozmin Gușă, adevărata bătălie se va da la congresul partidului, unde influența actualei conduceri ar putea fi contestată.

„Totul se întâmplă foarte repede și într-un ritm extrem de dur. Sunt mișcări care arată că există o reală pentru controlul partidului. Sigur că lui Bolojan poate să nu-i pese din punct de vedere personal. Dar poate îi fac rău primarului de la Oradea, care nu are imunitate parlamentară și nu este atât de protejat. Sunt foarte mulți oameni care nu au protecția teoretică pe care o are Bolojan.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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