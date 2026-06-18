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Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei

De: Emanuela Cristescu 18/06/2026 | 11:39
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei. Sursa foto Facebook
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Ciprian Ciucu, actualul Primar General al Capitalei și prim-vicepreședinte PNL (48 de ani), a fost chemat de urgență, în cursul zilei de astăzi, în fața procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Din primele informații, Ciprian Ciucu este audiat într-un dosar de anvergură instrumentat de Secția a II-a a DNA. Situația este extrem de sensibilă, având în vedere poziția sa de lider marcant al PNL, el fiind cunoscut ca fiind cel mai apropiat aliat al premierului demis, Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu, audiat la DNA

Parcursul politic al lui Ciucu în București a fost unul solid. El a servit ca primar al Sectorului 6 între anii 2020 și 2026, perioadă în care și-a consolidat imaginea publică, reușind ulterior să câștige încrederea electoratului la scrutinul din decembrie 2025, când a fost ales Primar General al Municipiului București. Acum, mandatul său de la Primăria Generală este supus unui test extrem de dur din cauza anchetei procurorilor anticorupție, potrivit Mediafax.

Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei. Sursa foto Facebook

Dincolo de vizita tensionată la sediul DNA, Primarul Capitalei se confruntă și cu o criză internă de proporții în partid. Ciprian Ciucu a declanșat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan. Mărul discordiei îl reprezintă nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Acuzații grave la adresa lui Nicușor Dan

Primarul a spus că Nicușor Dan nu s-a consultat cu PNL înainte să îl propună ca premier pe Adrian Veștea și că dorește să distrugă partidul. El a mai transmis că mai mulți politicieni au complotat împotriva PNL în ultimele luni.

„Complot. Trădare. Ingerință. Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui.

Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei.

Unul dintre obiective este ruperea PNL. Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

VEZI ȘI: Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
Ciprian Ciucu: o afirmație spontană

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