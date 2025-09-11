Pompierii, chemați de urgență la Hotelul Pheonicia. Ce s-a întâmplat la locația deținută de Mohamad Murad

Pompierii au fost chemați de urgență la Hotelul Phoencia, deținut de milionarul Mohammad Murad, în urma unui incident care a stârnit panică printre angajați. Ce s-a întâmplat la locația deținută de celebrul om de afaceri vedeți în articol.

Mohammad Murad este fondator și președinte la Phoencia Hotels. Este unul dintre cei mai mari proprietari de hoteluri din România, dar și unul dintre cei mai mari investitori în acest sector economic. Un incident care a stârnit panică printre angajați și turiști s-a petrecut la locația deținută de omul de afaceri. Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat la Hotelul Phoencia după un apel la 112.

Ce s-a întâmplat la locația deținută de Mohammad Murad

Sursa incidentului ar fi fost o tubulatură încinsă, aflată în apropierea sistemului de evacuare a aerului cald. Din fericire, nu au existat flăcări deschise sau pericol de extindere a focului, însă măsurile de precauție au fost luate imediat pentru a evita orice risc. Pompierii s-au deplasat rapid la locație și au verificat totul.

Mohammad Murad a venit în țara noastră în anul 1982, din Liban, ca să studieze medicina. La 40 de ani de la acel moment a devenit unul dintre cei mai importanți hotelieri din România. Mohammad Murad a devenit cunoscut publicului larg după participarea în cadrul emisiunii „Imperiul leilor”, însă nu mulți știu din ce face bani și ce avere are.

Mohammad Murad este salariat la propria firmă, Perla Majestic SA, unde câștigă doar 1.000 de lei lunar. Pe lângă acest venit, încasează aproximativ 80.000 de lei anual din indemnizații de administrator în mai multe companii. Totuși, veniturile sale principale provin din dividende. În anul 2024 a obținut peste 3,4 milioane de lei din aceste surse, suma fiind generată de firme precum Triumf Construct SA și MBM Phen Holding SRL.

Omul de afaceri a lăsat medicina pentru afaceri și s-a orientat către turismul din România. Era deja medic la Colentina când s-a hotărât să renunțe la cariera pe care și-a dorit-o de mic, pentru a deveni un antreprenor de succes.

„Viața ascunde multe aspecte necunoscute. Țin minte că, dacă întârzia Revoluția o săptămână, eu probabil nu mai eram în România. Totul a fost întâmplător. Eram medic la Spitalul Colentina și colegii mei mă rugau pentru una, alta, să le aduc din Liban și am văzut că este loc. Am zis că o fac temporar să-mi îmbunătățesc veniturile, dar uite că acest lucru temporar are deja 30 de ani. Asta a fost să fie. Am zis să rămân pe zona de medicină, dar altfel. Făcând turismul, pentru că oamenii au nevoie mai mult de tratament psihologic decât medicamentos”, a povestit Mohammad Murad, în urmă cu ceva timp.

