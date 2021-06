Portugalia, victorie la scor de neprezentare la Budapesta cu Ungaria!

Campioana europeană en-titre, Portugalia, a învins la scor de neprezentare, 3-0 (0-0) naţionala Ungariei pe „Pușkaș Arena” din Budapesta, în prima rundă a Grupei F de la EURO 2020.

Deși obținută la scor, victoria lusitanilor s-a conturat greu, grație reușitei lui Raphael Guerreiro (min. 84) şi dublei semnate de Cristiano Ronaldo (min. 87 și 90+2 – penalty).

Selecţionerul Portugaliei, Fernando Santos, a declarat la finalul meciului, că victoria echipei sale este „mai mult decât meritată”.

„Este dur să înscrii, nu este deloc o misiune uşoară. Eu cred că am jucat bine şi este o victorie mai mult decât meritată. Nu le-am lăsat multe ocazii şi am avut patru ocazii clare de gol. În pauza meciului le-am spus jucătorilor că trebuie să păstrăm ritmul. Deveneam din ce în ce mai anxioşi. L-am mutat uşor pe Cristiano spre stânga, pentru că am gândit că Raphael nu era suficient în meci. Dar a fost foarte bun azi. Aveam nevoie de cineva care să ţină mingea şi să fie capabil să avanseze, ne trebuia mai multă viteză din spate decât mai mulţi jucători în atac. Ambianţa a fost fantastică, pentru că fotbalul fără suporteri nu poate fi definit. Jucătorii de acest nivel iubesc să joace cu public. Vreau să le mulţumesc celor 4.000 de portughezi de pe stadion. Şi vreau să le mulţumesc tuturor celor 60.000 de de spectatori”, a declarat Fernando Santos, selecţionerul Portugaliei.

În celălalt meci al primei etape din această grupă, Franța s-a impus cu 1-0 în fieful Germaniei. Pe 19 iunie, în cea de-a doua rundă a Grupei F, Franța se va duela la Budapesta cu Ungaria în timp ce Germania va da piept la Munchen cu Portugalia.