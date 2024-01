Poveste fabuloasă cu Marian Olteanu, din Clanul: implicați, Porumboiu, Stanciu, căpitanul tricolorilor, Wesley, Temwanjera. Hizo i-a retezat visul: ”Vino și tu la anul!”

Unul dintre cei mai talentați și promițători actori tineri, Marian Olteanu, s-a făcut cunoscut mai ales datorită rolului din serialul Clanul. Însă artistul susține, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că ar fi putut face istorie într-un alt domeniu, diametral opus actoriei. Vedeta de la Pro TV relatează, cu lux de amănunte, cum ar fi putut deveni un fotbalist de succes, visul fiindu-i curmat după opt ani de activitate la juniorii lui FC Vaslui.

Responsabil este chiar antrenorul vasluienilor de la acea vreme, Viorel Hizo. Tehnicianul l-a antrenat o singură zi pe Marian Olteanu, la profesioniști. Ochiul experimentat al lui Hizo ar fi sesizat că mijlocașul venit de la juniori este prea firav pentru duritatea fotbalului practicat atunci. Prin urmare, i-a recomandat actorului de la Pro TV să revină după un an. Marian Olteanu a agățat ghetele-n cui și a renunțat la fotbal, dorind ulterior să fie DJ. Nici la platane nu a simțit că ar vrea să rămână și s-a apucat de actorie. Restul este istorie și se poate vedea la TV!

Povestea nespusă a lui Marian Olteanu, protagonistul din Clanul. Viorel Hizo l-a determinat să renunțe la fotbalul de performanță

CANCAN.RO: Cum îți petreci timpul liber de obicei, Marian?

Marian Olteanu: La fotbal mă duc, am vreo trei grupuri pe Whatsapp. Ultimul grup care s-au inaugurat între noi, ca o echipă ce suntem, e vorba de echipa din Clanul. Mergem și cu actorii și cu cei din spate, oamenii ce fac să existe serialul.

CANCAN.RO: Joci bine?

Marian Olteanu: Am jucat și opt ani fotbal, să știi.

CANCAN.RO: De ce te-ai lăsat?

Marian Olteanu: Am ajuns să am o zi de antrenament cu Viorel Hizo, când era FC Vaslui, în top 3 în Liga 1, când era domnul Porumboiu patron. Mi-a zis domnul Hizo atunci «vino și tu la anul, că ești prea mic». Ăștia erau înalți: Stanciu, Wesley, Temwanjera și dacă îmi făceau un vânt cădeam.

Am jucat 8 ani de juniorat la FC Vaslui și am avut o singură zi de antrenament cu băieții ăștia mari, după ziua aia de antrenament și-a dat seama Viorel Hizo că nu sunt de fotbal încă, că sunt prea firav, mi-a zis să vin anul următor că aveam timp să mă dezvolt, aveam 16 ani. Într-un an de zile m-am apucat de dj-ială, sunt pasionat de muzică de mic, am început să dau petreceri.

Ce e mai ușor pentru un băiat, decât să bage muzică sau să facă muzică și si să facă niște cursuri de actorie absolut întâmplător?! În anul în care m-am lăsat și m-am apucat de dj-ială, dirigintele meu din liceu. A făcut un proiect de film „Steaua fără nume”, de Mihail Sebastian, l-am filmat ca pe un film de liceu, de amatori.

„Am avut șansa să ajung fotbalist mare. Poate acum aveam meciuri în Germania cu echipa națională!”

CANCAN.RO: Și de atunci ai simțit că actoria e pentru tine?

Marian Olteanu: Da, am simțit asta. Am continuat să mixez, de fotbal m-am lăsat, taică-miu supărat total că m-am lăsat de fotbal.

CANCAN.RO: Erai bun, aveai șanse reale la Liga 1?

Marian Olteanu: Da.

CANCAN.RO: Acum nu îți pare rău, că la fotbal poate erau niște zeci de mii de euro pe lună?

Marian Olteanu: Da, și acum poate că sunt niște zeci de mii pe lună, dar mai rar, cu siguranță. Așa, știu că sunt asigurat, pensia mea nu vine la 35 de ani, ca la fotbaliști, vine la 65. Dar așa a fost să fie, pe bune, am avut șansa să ajung fotbalist mare. Cine știe, poate acum aveam meciuri în Germania cu echipa națională.

