Povestea campioanei de la Wimbledon care se mărită cu un fan! El i-a cerut, pe stradă, o fotografie. „Wow, e atât de frumos”

Garbine Muguruza (29 de ani) a decis să ia o pauză din tenis, iar în acest an nu va juca la niciun turneu. Pe plan personal însă, sportiva este extrem de fericită. Garbine urmează să se căsătorească cu Arthur Borges, un fan pe care l-a cunoscut întâmplător la New York.

În anii trecuți, Garbine Muguruza era una dintre cele mai bune jucătoare din circuitul WTA. Ea are în palmares două titluri de Grand Slam și a ajuns pe primul loc mondial în anul 2017. Sportiva de origine venezueleană a luat, însă, o decizie care a surprins pe toată lumea. Garbine a luat o pauză din tenis, iar în acest an nu va participa la niciun turneu. Ea vrea acum să se dedice în primul rând vieții de familie, sportul trecând pe locul secund.

Garbine Muguruza se căsătorește cu un fan pe care l-a cunoscut pe stradă în New York

Garbine Muguruza are un CV Impresionant, ea fiind una dintre jucătoarele de top ai ultimilor ani. În anul 2016 a câștigat turneul de la Roland Garros, iar în 2017, turneul de la Wimbledon. În 2021 a triumfat la Turneul campioanelor (2021), dar a bifat și finale la Australian Open (2020) și US Open (2021). În plus, pe 11 septembrie 2017 ea a urcat pe primul loc în clasamentul mondial.

În ultima perioadă însă, Garbine Muguruza a decis să dedice mai mult timp familiei. Tenismena a jucat foarte puțin, ultimul turneu la care a participat fiind cel de la Lyon, acum patru luni. Pe plan personal însă, Garbine este extrem de fericită. Ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu italianul Arthur Borges (38 de ani), un fan pe care l-a cunoscut întâmplător pe străzile din New York. Mai exact, în urmă cu doi ani, bărbatul a oprit-o pentru a-i ura succes la turneul de la US Open și i-a cerut să facă o poză împreună. A fost dragoste la prima vedere, iar de atunci cei doi sunt de nedespărțit.

„Hotelul meu era aproape de Central Park și mă plictiseam, așa că m-am gândit că ar trebui să ies să mă plimb. Ies și dau peste el pe stradă. Dintr-o dată, se întoarce și îmi spune: «Noroc la US Open». Mi-a cerut și o poză și am rămas cu gândul: «Wow, e atât de frumos»”, a povestit Garbine Muguruza, potrivit The Sun.

Mai mult, Garbine a dezvăluit că urmează să se căsătorească cu Arthur. După doi ani de relație, italianul a cerut-o în căsătorie, sportiva fiind emoționată până la lacrimi în acel moment.

„A fost ciudat. Mă gândeam la altceva, iar când am văzut că mă cere în căsătorie, am început să plâng. Nu am știu cum să reacționez. Am spus da. A fost foarte romantic”, a spus Garbine.

