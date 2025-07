Povestea de viață a Cristinei, o tânără nevăzătoare care a luat BAC-ul. Ce notă a obținut: ”Am izbucnit în plâns”

Cristina Conț, o tânără din Baia Mare care numai ce a terminat liceul, a devenit un exemplu de putere, ambiție și perseverență pentru mulți. Tânăra a susținut în această vară examenul de Bacalaureat, pe care le-a promovat cu succes. Însă, Cristina a trebuit să muncească mult mai mult decât colegii săi. Ea este nevăzătoare, însă în ciuda acesteia condiții a reușit să obțină note mari la BAC.

În urmă cu un an, Cristina trecea printr-un accident care avea să îi schimbe radical viața. Mai exact, în urma unui accident cu bicicleta, tânăra și-a pierdut complet vederea. Însă nu a lăsat asta să stea în calea ei și a planurilor sale de viitor. Așa că a muncit din greu și în cele din urmă a reușit.

Deși a avut multe provocări de înfruntat, Cristina a reușit să demonstreze că dacă îți dorești ceva orice este posibil. Spre deosebire de colegii ei, Cristina a susținut probele scrise de la BAC în condiții speciale. Mai exact, aceasta a petrecut câte 5 ore în sala de examen, timp în care a dictat, cuvânt cu cuvânt, toate răspunsurile.

Deși i-a fost dificil să se adapteze la noua realitate, tânără din Baia Mare a făcut tot ce a ținut de ea pentru a reuși.

Pe cât posibil, am reușit și eu să mă simt ca și ceilalți elevi, colegi ai mei, mă simțeam așa ca și cum eu aș fi scris, deși doar am dictat”, a declarat Cristina Conț, potrivit digi24.ro .

„Am făcut tot posibilul ca să reușesc să memorez, cu toate problemele de sănătate nu m-am dat bătută. A fost greu, având în vedere că eu înainte învățam pe memorie vizuală. Eu la examen am dictat totul: mi s-au pus la dispoziție două persoane din comisie, una care îmi scria și cealaltă care supraveghea.

După atâta muncă și determinare au venit și rezultatele. Tânăra a reușit să promoveze BAC-ul cu media 7,58. Atunci când a aflat asta, Cristina a izbucnit în lacrimi de fericire și la fel a făcut și toată familia ei, care i-a fost alături în această perioadă extrem de dificilă. Acum, Cristina are o nouă luptă de dus, iar țelul ei este să termine și facultatea la care s-a înscris.

„A fost o zi specială! Credeți-mă că, atunci când m-a sunat mătușa spunându-mi că am reușit, nici nu îmi venea să cred. Am avut așa multe emoții, că am izbucnit în plâns, toți.

În viitorul apropiat vreau să reușesc să îmi termin facultatea pe care am ales-o la Cluj, mai exact la Psihopedagogie specială”, a mai spus tânăra.