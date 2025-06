Povestea pensionarei care a luat BAC-ul la aproape 76 de ani. S-a căsătorit la bătrânețe și s-a reapucat de șofat după 30 de ani de pauză. ”Copiii mei au făcut mișto de mine”

La cei aproape 76 de ani ai săi, Ioana Păduraru Rusu are o energie ieșită din comun. S-a întors pe băncile școlii după mai bine de jumătate de secol. A vrut să-și termine studiile și să-și dea Bacalaureatul, pe care trecut cu media generală 6,36. Când le-a vorbit apropiaților despre intențiile sale, nimeni nu a luat-o în serios. La fel s-a întâmplat și când a urcat la volanul mașinii sale, după o pauză de condus de 30 de ani. Femeia nu a ținut însă cont de gura lumii, la fel cum a făcut și când s-a recăsătorit la 67 de ani. CANCAN.RO are toate detaliile.

Ioana Rusu Păduraru are o poveste de viață fascinantă. La cei aproape 76 de ani, pe care-i împlinește în septembrie, este extrem de energică și nu îi place să piardă vremea. Are mereu planuri și nu se lasă până nu îi iese ceea ce-și propune. Acum câțiva ani, femeii i-a trecut prin minte o idee care pentru mulți a părut una năstrușnică. S-a gândit să se întoarcă pe băncile școlii. Din cauza vieții grele pe care a avut-o, nu a mai reușit să facă liceul după școala gimnazială.

S-a gândit mereu că ar fi fost bine să-și termine studiile, dar parcă niciodată nu a fost momentul potrivit să demareze ceva în acest sens. După principiul că niciodată nu este prea târziu, Ioana Păduraru Rusu s-a decis să facă asta la aproape 76 de ani. Nimeni din jur nu a luat-o în serios, nici măcar cei trei copii ai săi.

”Am făcut cei 4 ani de liceu la seral, la Liceul Tehnologic «Ion Ionescu de la Brad», din comuna Horia, județul Neamț. La început, ideea a fost o glumă, după care un profesor care este inginer agronom m-a susținut, m-a și ajutat în pregătirea mea pentru BAC și m-a înscris la examen. Copiii mei au făcut mișto de mine, la fel ca și alte persoane cărora le-am spus că vreau să îmi dau BAC-ul. Dorința de a visa nu are vârstă. Oricât de bătrân ai fi, să nu-ți fie frică să pui mâna pe carte! Dacă lăsăm creierul să moară, se duce totul de râpă. Mă uitam la examen, erau foarte mulți tineri care dădeau foi goale”, a spus, pentru CANCAN.RO , Ioana Păduraru Rusu.

În tinerețe, a lucrat ca asistentă medicală câțiva ani, după ce a terminat școala sanitară, iar apoi a fost casnică. Și-a dedicat viața creșterii celor trei copii. Ioana Păduraru Rusu povestește că în cei 4 ani în care a mers la liceu s-a simțit ca în adolescență. Ea spune că materia care i-a dat cele mai mari bătăi de cap în perioada studiilor, dar și la Bacalaureat, a fost Limba și literatura română, la care a luat cea mai mică notă. În schimb, la biologie a luat nota 8, la matematică 5.95, iar media generală a fost 6,36.

”Eu nu am mai făcut școală de la 20 de ani, când am terminat școala de asistente. Nu mi-a fost ușor, pentru că limba română a evoluat mult, cel puțin pe hârtie, că printre oameni nu se simt aceste modificări. Bagajul de informații era mare, pentru că trebuia să mai învăț și la alte materii. Aveam impresia că rămân corijentă și mă fac de rușine. Am luat doar 5,15 la română”, ne-a spus proaspăta absolventă de liceu.