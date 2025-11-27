Acasă » Știri » Povestea din spatele imaginii care s-a viralizat în România. Care e motivul pentru care tatăl și fiica s-au fotografiat așa

Povestea din spatele imaginii care s-a viralizat în România. Care e motivul pentru care tatăl și fiica s-au fotografiat așa

De: Mirela Loșniță 27/11/2025 | 16:24
Povestea din spatele imaginii care s-a viralizat în România. Care e motivul pentru care tatăl și fiica s-au fotografiat așa
Foto: Social Media

Un tată a oferit o lecție emoționantă de iubire și acceptare, arătându-și sprijinul și iubirea nemărginită față de fiica sa. După ce copila sa a suferit o intervenție chirurgicală pe creier, tatăl a decis să își radă capul exact la fel ca ea, pentru a o sprijini și a o încuraja în perioada dificilă prin care trecea.

Bărbatul a stat lângă fiica sa în timp ce aceasta se recupera după operația pe creier, iar capul ei era marcat de cicatrici. Pentru a arăta că nu este niciodată singură în această luptă, tatăl micuței și-a ras propriul cap pentru a se potrivi cu al ei. Acest gest a fost o dovadă incredibilă de empatie și dragoste părintească, care a impresionat profund întreaga lume.

Povestea din spatele imaginii care s-a viralizat în România

Relația tată-fiică este, pentru mulți, una dintre cele mai speciale și puternice legături. Este un tip de conexiune aproape indestructibilă, care se caracterizează prin iubire necondiționată și înțelegere profundă. În cazul acestui tată, gestul de a se rade în același mod ca fiica sa i-a oferit copilei putere și curajul de a merge mai departe și de a lupta pentru viața ei.

Horoscop 28 noiembrie 2025. FECIOARELE complică lucrurile
Horoscop 28 noiembrie 2025. FECIOARELE complică lucrurile
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Acest gest a atins inimile tuturor celor care au aflat despre povestea lor, iar imaginea a devenit rapid virală în mediul online. Fotografia îl arată pe bărbat alături de fiica sa, amândoi cu o zonă din cap rasă. Tatăl a avut grijă să își radă părul astfel încât marca cusăturii de pe zona rasă să fie exact ca a fiicei sale.

Sursă foto: Social Media

În fotografia virală, tatăl și fiica se află împreună, cu capetele lor aproape unul de celălalt. Imaginea a strâns mii de aprecieri și extrem de multe distribuiri. Oamenii au rămas emoționați și nu au ezitat să-l laude pe tată pentru dragostea lui față de fiica sa.

„Fetița asta a avut o operație pe creier și tatăl lui a făcut același lucru cu părul lui! M-a făcut să plâng”, a scris un internaut.

„Un tată stă lângă fiica sa mică în timp ce aceasta se recuperează după o operație pe creier, capul ei mic marcat de cicatrici proaspete. Pentru a arăta că nu se confrunta niciodată singură cu lupta, și-a ras propriul cap pentru a se potrivi cu al ei. În acest gest discret, i-a oferit putere, solidaritate și iubire neclintită, dovedind că curajul devine și mai puternic atunci când cineva alege să-ți stea alături”, a fost un alt mesaj din mediul online.

A scris istorie în botanica umanității și a plâns ca un copil! După 13 ani de căutări, a găsit în junglă o floare unică de Rafflesia hasseltii

Ce ritual emoționant are Mara Bănică de când tatăl ei a murit, în anul 2022. „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”

Tags:
Iți recomandăm
Zodia care are șanse uriașe să câștige la Loto până pe 30 noiembrie 2025. Oportunitate rară pentru acești nativi!
Știri
Zodia care are șanse uriașe să câștige la Loto până pe 30 noiembrie 2025. Oportunitate rară pentru acești…
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Știri
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o…
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru împodobit
Mediafax
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru...
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de an, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul.ro
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film japonez. „Au furat cartea, la dracu!”
Adevarul
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film...
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se...
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Mediafax
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii mizere. „În fine... suntem inventivi”
Digi 24
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii...
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de an, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul.ro
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia care are șanse uriașe să câștige la Loto până pe 30 noiembrie 2025. Oportunitate rară pentru ...
Zodia care are șanse uriașe să câștige la Loto până pe 30 noiembrie 2025. Oportunitate rară pentru acești nativi!
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Doliu în lumea muzicii! O artistă a murit la doar 32 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul ...
Această influenceriță a dispărut în condiții misterioase. Ce au găsit anchetatorii în telefonul găsit într-un tufiș
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe vineri, 28 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe vineri, 28 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marcel Ciolacu
BANC | Englezul și polițistul român
BANC | Englezul și polițistul român
Scene halucinante într-un apartament din Timișoara. O mamă și-a înjunghiat fiica de numai 10 ani
Scene halucinante într-un apartament din Timișoara. O mamă și-a înjunghiat fiica de numai 10 ani
Vezi toate știrile
×