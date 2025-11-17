Ce ritual emoționant are Mara Bănică de când tatăl ei a murit, în anul 2022. „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”

Este o zi neagră pentru Mara Bănică. Tatăl jurnalistei a murit în urmă cu trei ani, pe data de 17 noiembrie, iar de atunci nu trece an fără ca în ziua respectivă să nu respecte cu sfințenie un ritual pentru sufletul ei.

Tatăl Marei Bănică a murit pe 17 noiembrie 2022, din cauza unei pneumonii. De atunci și până acum, durerea pricinuită de pierderea părintelui iubit a rămas la fel pentru Mara, însă gândul că poate se vor revedea în altă viață îi mai alină din dor.

Mara Bănică, scrisoare emoționantă pentru părintele decedat

Jurnalista s-a obișnuit cu gândul că nu își va mai vedea tatăl niciodată, însă în fiecare an, pe data de 17 noiembrie, jurnalista îi scrie părintelui ei o scrisoare. Îi povestește despre nepoții lui, Dima și Donca, dar și despre cum îi este viața de când el nu îi mai este alături.

„Să-ți spun de noi. Dima e în clasa a opta, e mai înalt cu un cap decât mine și foarte frumos. Iese un om blând și sufletist, să știi! Cum îți doreai tu. O să se înscrie la o bursă la Școală Americană, dacă o și primește, să te ții! Dacă nu, eu vreau să rămână la Coșbuc, el vrea la Spiru, n-are rost să îți spun cum va fi, că știi ce fată ai crescut! Mi-e dor să glumim noi doi. Poate cel mai dor. Donca e la grădiniță deja, în primul an. Știe despre tine. Și o să-i spun mereu. Am luat-o la cimitir cu noi ultima oară. S-a uitat lung, avea o sobrietate amestecată cu o puritate în expresie, e deșteaptă. Și empatica tare. Am dus o la aceeași grădiniță unde 4 ani tu l-ai dus pe Dima în toate diminețile: cu soare, cu ploaie, pe ger, caniculă. Poarta e la fel. Parcă te așteaptă. Grădinița nu mai e la fel, dar asta e altă poveste, nu te încarc acum“, a scris Mara Bănică, pe Facebook.

Mara Bănică trăiește una dintre cele mai înfloritoare perioada din viața ei, atât profesional, cât și personal, reușită despre care a scris și în scrisoarea părintelui.

„De mine îți spun doar atât: cred că am cea mai bună perioadă din viață. Am o emisiune care ți-ar placea și ție. Mă întorc în timp cu ea și omagiez oameni care contează. Televiziunea se întoarce la lucruri frumoase. Și-mi place mult, îmi dă o mulțumire. Tu știi bine ce zbucium e în profesia asta, că la tine m-am plâns, cu tine le-am dus… bune, rele, cum e viața. Am fost la Asia Express, și, deși nu-ți plăceau reality-urile, ăsta ți-ar fi plăcut. S-a uitat până și mama, și doar pe ea o știi ce preocupări are!“, se arată în încheierea mesajului.

