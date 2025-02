Povestea emoționantă a lui Antoni, care a fost adoptat din România de un cuplu din SUA. S-a căsătorit și s-a întors acasă

Deși viața l-a dus peste ocean, într-unul dintre cele mai agitate și spectaculoase orașe din lume, New York, Antoni nu a uitat niciodată de locul din care provine. Adoptat de mic de un cuplu din Statele Unite, destinul său părea să fie legat pentru totdeauna de America. Totuși, viața i-a rezervat o întoarcere neașteptată „acasă”.

După o copilărie și o tinerețe petrecute în SUA, Antoni și-a regăsit legătura cu România. Deși avea toate posibilitățile de dezvoltare în New York, el și soția sa, Sam, au decis să lase în urmă zgomotul metropolei și să se mute pe meleagurile natale ale lui Antoni.

Adoptat de mic din România, Antoni a trăit și studiat în Statele Unite. În timpul facultății a cunoscut-o pe Sam, care i-a devenit soție. Cu timpul, însă, legătura cu familia sa biologică din România s-a reactivat, iar călătoriile lor anuale în țară i-au convins să se mute definitiv aici.

„În anul 2019 am reluat legătura cu familia mea biologică și, treptat, m-am îndrăgostit de această țară, de mâncare, de cultură, de natură, stilul de viață, oamenii… totul. Am continuat să ne tot întoarcem aici în fiecare an. Am venit de patru ori înainte să decidem să ne mutăm aici. Dacă ești în căutarea unui muzician, sună-mă, sunt disponibil!”, a mărturisit Antoni pe rețelele de socializare.