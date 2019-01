Povestea emoționantă a lui Mihai, copilul care-și vinde temele pentru o bucățică de pâine!

O postare pe pagina de socializare a unei profesoare s-a viralizat imediat în mediul online! Este vorba despre suferința unui copil sărman, dar foarte bun la învățătură, care își vinde temele pentru o bucățică de pâine.

“Am cunoscut undeva in tara asta un copil care-si vindea temele pe mancare. Un copil slab, cu un trup fragil dintr-o familie numeroasa. In pauze, statea in ultima banca si infuleca cate un sandvis urias facut din jumatate de paine. Nu i l-a pregatit mama acasa, l-a „castigat prin munca”, de la un coleg caruia i-a facut tema la matematica.

Pentru ca el era cel mai bun din clasa lui la matematica, copiii aratau interes. Si au infaptuit o piata; e adevarat, el detinea monopolul. Multa vreme, niciun adult n-a stiut ce se intampla in clasa, pana cand Andrei mi s-a plans ca Mihai i-a furat mancarea.

L-am gasit pe Mihai in ultima banca, tinand strans un sandvis intre maini. In timp ce il mustruluiam si incercam sa inteleg de ce un copil cuminte fura mancarea colegilor, el se uita in jos, ascunzand un soi de mandrie pe care n-am inteles-o atunci. N-am scos de la el niciun cuvant.

Mai tarziu, doar, am descifrat intamplarea: dupa ce Mihai i-a facut tema, Andrei a refuzat sa-i dea mancarea promisa, incalcand intelegerea; asa ca baiatul si-a luat singur sandvisul „muncit”. Primul meu impuls a fost acela ca trocul nu poate fi acceptat la scoala, ca e cu totul imoral sa vinzi si sa cumperi cunoastere.

Totusi, cum sa decizi sa intervii cand stii ca e vorba despre binele, confortul si sanatatea unui copil? Cum sa-i spun ca de maine nu va mai manca la scoala, cand stii ca cere mancare de nevoie?

Poate ca mancarea asta il tine activ si sanatos. Cum putem sa vorbim de principii cu un copil cu stomacul gol? Copiii acestia despre care citim uneori in ziare si care ne induioseaza nu sunt niste fantasmagorii. Ei sunt parte din Romania de astazi, o parte frumoasa, plina de inocenta si cu un potential extraordinar.

Avem nevoie de politici care sa-i scoata din saracie absoluta si umilinta, sa le redea sansele sa se dezvolte, sa devina re-formatorii de care satul romanesc are atata nevoie,” este mesajul scris de profesoara Tunegaru pe contul său de socializare.