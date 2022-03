Povestea impresionantă a Dorinei, o femeie care parcurge în fiecare dimineață 10 km pe jos pentru a ajunge la refugiaţi

Dorina o femeie în vârstă de 60 de ani, parcurge în fiecare zi 10 kilometri pentru a ajunge la vama de la Siret, acolo sute de persoane fug din calea războiului din Ucraina. Ajutorul pe care aceasta l-a acordat în aceste zile a impresionat o ţară întreagă.

În fiecare zi, cei care fug din calea invaziei ruse din Ucraina trec prin Vama Siret. Mame cu copilaşi în brațe, bătrâni, pe chipurile tuturor se citeşte disperarea, frica, durerea… Puţini dintre aceştia ştiu ce vor face de acum înainte sau încotro să o apuce.

CITEŞTE ŞI: CÂTE VICTIME A FĂCUT RĂZBOIUL DIN UCRAINA. ANUNŢUL OFICIAL DAT DE ONU

Cu toate acestea, refugiaţii s-au bucurat de ajutorul pe care românii l-au oferit fiecăruia în parte, cu o masă caldă, cu un loc în care să doarmă, cu haine sau alte lucruri de care aveau nevoie.

Doamna Dorina este iuna dintre voluntarele care au făcut imposibilul, posibil. De când războiul a început, femeia nu a lipsit nici măcar o zi de la Vama Siret. A fost alături de refugiaţi şi i-a ajutat cu tot ce a putut.

După o zi întreagă în care are grijă de refugiaţi, doamna Dorina merge acasă, acolo unde o aşteaptă o bunicuţă de 90 de ani. Deşi toată ziua stă în picioare, aceasta spune că nu este obosită. Vrea să le fie alături celor care au nevoie de ea.

„- Mamă, nu vrei o cană de ceai sau un sandvici? a întrebat-o un tânăr care venise cu ceai și mâncare în vama de la Siret.

– Nu îmi da mie, copile, că nu am nevoie.

– Am văzut că sunteți aici de dimineața și am zis că poate vă este foame.

– Mă descurc, copile, mă descurc…

– Eu plec acum. Nu vă supărați pe mine! Am în grijă o bunicuță de 90 de ani și, seara, trebuie să fiu lângă ea. Dacă totuși aveți nevoie de mine, sunați-mă. Găsesc eu o soluție să vin.

– Nu sunteți obosită?

– În timpurile acestea, nimeni nu are voie să fie obosit”, este dialogul publicat pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne.

Sursă foto: Facebook