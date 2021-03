Povestea incredibilă a „super-eroului” care a prins în braţe o fetiţă de 2 ani, căzută de la etajul 12. VIDEO

Un curier din Vietnam a devenit super-erou peste noapte, după ce a salvat o fetiță de doi ani care a căzut de pe un balcon de la etajul 12.

Tânărul de 31 de ani, pe nume Nguyen Ngoc Manh, stătea în mașina lui, așteptând să livreze duminică la ora 17:00, când a auzit un copil plângând.

Câteva secunde mai târziu, ofemeie a început să țipe și el a scos capul pe fereastră pentru a vedea ce se întâmplă.

A declarat presei locale căa realizat rapid că se întâmplă ceva rău. Copilul se afla la aproape 50 de metri deasupra solului.

„Am văzut o fată care ieșea din balcon”, a spus el. A sărit din mașină și a urcat pe o clădire din apropiere pentru a se apropia în cazul în care copilul ar cădea.

„Am montat un acoperiș de țiglă de doi metri înălțime pentru a căuta o poziție adecvată pentru a o lua pe fată”, a spus el.

Aflat pe un acoperiș metalic folosit pentru depozitarea generatoarelor, el și-a dezechilibrat piciorul în timp ce copilul a început să cadă.

Dar s-a aruncat înainte să o prindă, aterizând atât de tare încât a lăsat o urmă pe acoperiș.

„Am încercat să întind mâna și am depus efortul maxim să o prind pe fată”, a spus el, sperând că cel puțin ar putea să o împiedice să cadă direct la pământ.

Într-un videoclip al incidentului preluat dintr-o clădire de apartamente din apropiere, copilul poate fi văzut urcând deasupra balustradei balconului pe o margine subțire. Vecinii dintr-o clădire vizavi pot fi auziți strigând către ea.

„Din fericire, copilul mi-a căzut în poală”, a spus Nguyen.

Copilul a fost dus la Spitalul Național pentru Copii, unde medicii au spus presei locale că și-a dislocat șoldul, dar nu a suferit alte răni, scrie Gândul.ro.

Heroes without capes. Mr. Nguyen Ngoc Manh rescued (catches by hand) a 3-years-old girl’s who dropped from the 12th floor of the apartment In Hanoi. #Heroeswithoutcapes #NguyenNgocManh #SaveLife #SaveLives #SaveChildren pic.twitter.com/EzYM2v3nPy

— Luu Minh Triet (@luuminhtriet) March 1, 2021