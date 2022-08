Povestea înduioșătoare a Yuliyei. Din manager de top a ajuns femeie de serviciu în Timișoara

Yuliya Paltsun a fugit din calea războiului și a venit în România, a fost manager de top, știe cinci limbi străine, a predat franceză, iar acum lucrează ca femeie de serviciu în Timișoara. Află întreaga poveste tulburătoare a femeii de origine ucraineană.

Refugiata de origine ucraineană, Yuliya Paltsun, a venit din țara sa natală de pe un post de manager, iar acum lucrează ca femeie de serviciu în Timișoara. Femeia știe cinci limbi străine, a predat limba franceză, are studii superioare, dar nu a reușit să își găsească alt loc de muncă pentru că nu vorbește limba română.

Povestea dureroasă de viață a Yuliyei

Yuliya, care a fugit din calea războiului izbucnit în Ucraina, a venit în România cu mama sa bolnavă. Ființa care i-a dat viață este nevăzătoare și imobilizată la pat. Cele două femei au primit o locuință, dar au nevoie mare nevoie și de un venit lunar. Yuliya a reușit totuși să se angajeze la Institutul Cultural Francez din Timișoara, dar ca femeie de serviciu.

”Nu am făcut niciodată curăţenie, doar în casa mea. Am fost directorul unei companii, am fost manager toată viaţa, aşa că e prima mea experienţă în curăţenie. Este foarte dificil. Mă trezesc zilnic la 5 dimineaţa, lucrez până la ora 11, apoi mă duc la şcoală să învăţ limba română ca să îmi pot găsi un loc de muncă mai bun”, a declarat ucraineanca, pentru TVR.

Ucraineanca este o fire luptătoare, așa că a decis să urmeze cursuri de limba română la Universitatea de Vest din Timișoara și speră ca după absolvire să se angajeze ca profesoară de limba franceză.

Legea de la noi din țară arată că refugiații pot fi angajați fără să fie nevoie de aviz de angajare. De asemenea, ei au parte de condiții asemănătoare celor valabile pentru români, dacă sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene.

