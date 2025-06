Povestea lui Carol, femeia care a murit și a fost găsită abia după 3 ani. Ce s-a tot întâmplat în sufrageria ei

Joyce Carol Vincent a fost o englezoaică a cărei moarte a trecut neobservată timp de mai bine de doi ani, cadavrul ei zăcând în locuinșa ei din nordul Londrei. Înainte de moartea sa, ea a întrerupt orice contact cu cei pe care îi cunoștea.

În anul 2006, funcționarii unei asociații de locuințe din nordul Londrei care recuperează un apartament din Wood Green din cauza restanțelor la plata chiriei au făcut o descoperire sinistră. Pe canapea era întins scheletul unei femei în vârstă de 38 de ani, care era moartă de aproape trei ani. Într-un colț al camerei, televizorul era încă pornit, iar pe podea se afla o mică grămadă de cadouri de Crăciun nedesfăcute.

Misterul englezoacei care a murit și a fost găsită abia după 3 ani

Alimentele din frigider erau marcate cu date de expirare din 2003. Trupul femeii moarte era atât de descompus încât a putut fi identificat doar prin compararea fișei dentare cu o fotografie veche de vacanță în care zâmbea. Numele ei s-a dovedit a fi Joyce Carol Vincent.

Vestea morții lui Joyce a ajuns rapid în presa internațională, care s-a declarat șocată de lipsa de spirit comunitar din Regatul Unit. Povestea a continuat să apară în presa britanică, dar nu a apărut nicio fotografie a lui Joyce și puține informații personale.

Joyce Vincent avea 38 de ani când a murit, că s-a născut în vestul Londrei din părinți care proveneau din Caraibe și că o parte din familia ei a participat la ancheta sa. Unele rapoarte au sugerat că Joyce era sau fusese logodită și că, înainte de a locui în garsonieră, fusese internată într-un adăpost pentru victimele violenței domestice.

Dar ea nu se potrivea profilului tipic al unei persoane care ar putea muri și să fie uitată: nu era o bătrână fără familie; nu era o singuratică sau o dependentă de droguri cu supradoză; nici nu era o băutoare înrăită izolată. Cine era și circumstanțele morții sale erau un mister.

Înainte să moară, Carol a rupt orice legătură cu personele pe care le cunoștea. în anul 2001 și-a dat demisia din compania Ernst & Young, unde lucra în departamentul de trezorerie și treptat s-a îndepărtat de toți cunoscuții. Carol a fost logodită timp de doi ani, însă identitatea logodnicului a rămas necunoscută.

Cazul englezoaicei a stârnit interesul regizoarei Carol Morley, care i-a dedicat lui Carol un film documentar emoționant: ”Dreams of a Life”, lansată în anul 2011. Filmul despre viața lui Carol a devenit inspirație și pentru Paloma Faith, care a compus piesa ”Lost and Lonely”, inslusă pe albumul The Architect.

